Πλημμύρες στην Πάτρα, επιστρατεύτηκαν… κουβάδες στο νοσοκομείο του Αγ. Ανδρέα (video)

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Πολλά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Πάτρα καθώς έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, αλλά και κτίρια.

Ανάμεσα στα κτίρια είναι και το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα όπου η οροφή… μπάζει από παντού και έχουν επιστρατευτεί κουβάδες σε διάσπαρτα σημεία.

Για λόγους ασφαλείας και υπό τον φόβο ηλεκτροπληξίας, αποφασίστηκε η προληπτική απομάκρυνση γιατρών, νοσηλευτών και ασθενών από τους χώρους του κτιρίου “Γεννηματάς”, καθώς τα νερά έχουν φτάσει μέχρι το υπόγειο.

Και στο Ρίο, η ακτή Δυμαίων έχει πλημμυρίσει, με αποτέλεσμα η μετακίνηση των οχημάτων να γίνεται με μεγάλη δυσκολία.

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