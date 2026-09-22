«Η Αιωνιότητα του Βλέμματος»: Ο Θεόδωρος Βισβάρδης στο Olea Creative Residency 2026

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Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη τέχνη και τη δημιουργική ταυτότητα της Ζακύνθου, το OLEA All Suite Hotel φιλοξένησε την Τετάρτη 19 Αυγούστου τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης Mythos Materia «Η Αιωνιότητα του Βλέμματος» του βραβευμένου Ζακυνθινού γλύπτη Θεόδωρου Βισβάρδη, στο πλαίσιο του Olea Creative Residency 2026.

Εκπρόσωποι των Μέσων Ενημέρωσης, της πολιτιστικής και δημιουργικής κοινότητας, άνθρωποι του νησιού και προσκεκλημένοι περιηγήθηκαν στους χώρους του ξενοδοχείου και του Flow Dine & Wine, όπου τα έργα του καλλιτέχνη συνδιαλέγονται με την αρχιτεκτονική, το φυσικό τοπίο και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του OLEA.

Η φετινή διοργάνωση του Olea Creative Residency αναπτύσσεται γύρω από το concept “ancient stories-modern form”, διερευνώντας τη συνάντηση του μύθου με την ύλη και τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Σε αυτό το πλαίσιο, η «Αιωνιότητα του Βλέμματος» παρουσιάζει μια σειρά πρωτότυπων, χειροποίητων γλυπτών από μάρμαρο και πέτρα, εμπλουτισμένων με φυσικά υλικά όπως βότσαλο, ηφαιστειακά πετρώματα και φύλλα χρυσού.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Θεόδωρος Βισβάρδης παρουσίασε τη φιλοσοφία της έκθεσης και τις βασικές αναφορές που διατρέχουν το έργο του.

«Κοιτάζοντας τα βουνά, τον απέραντο κάμπο και τις πεδιάδες, ξέρω πως αντικρίζω το ομορφότερο έργο τέχνης που δημιουργήθηκε ποτέ. Αυτό το αρχέγονο μεγαλείο ενέπνευσε τους Αρχαίους να δημιουργήσουν μύθους και φιλοσοφικά νοήματα τόσο ικανά, ώστε να μεταμορφώνουν την ανθρώπινη σκέψη σε θεϊκή σοφία. Αυτή η ιερή φλόγα ενέπνευσε κι εμένα ως πυξίδα, αντλώντας ιδέες και σύμβολα από το παρελθόν. Προσπαθώντας να μεταμορφώσω τη σκληρή ύλη σε δικούς μου σχηματισμούς τα τελευταία εννέα χρόνια, κατάλαβα ότι όλο αυτό το διάστημα δεν σμίλευα μόνο μορφές, αλλά το πραγματικό πρόσωπο μέσα μου», ανέφερε ο Θεόδωρος Βισβάρδης.

Την καλλιτεχνική διαδρομή και το έργο του Θεόδωρου Βισβάρδη παρουσίασε ο Γιάννης Ευαγ. Λάκατζης, Διπλωμάτης, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Διοίκησης και Οικονομίας της Αγίας Πετρούπολης και Υπεύθυνος Εικαστικών Θεμάτων του Φ.Σ. «Παρνασσός», ενώ τη βραδιά πλαισίωσαν μουσικά οι Ζακυνθινές καλλιτέχνιδες Αμαλία Λιολιού και Κατερίνα Σεμιτέκολου, σε ένα ντουέτο σοπράνο και βιολοντσέλου με αναφορές από τον Bach έως την ελληνική Belle Époque και την επτανησιακή μουσική παράδοση υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του μουσικού και συνθέτη Νίκου Γιούσεφ.

Ένας θεσμός που δίνει χώρο στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία

Το Olea Creative Residency δημιουργήθηκε με στόχο να υποστηρίζει και να αναδεικνύει σύγχρονες καλλιτεχνικές φωνές, φέρνοντας την ελληνική δημιουργία σε επαφή με διαφορετικά κοινά. Κάθε χρόνο, το OLEA φιλοξενεί διαφορετικούς δημιουργούς και καλλιτεχνικές πρακτικές, εντάσσοντας την τέχνη στο περιβάλλον και την εμπειρία του ξενοδοχείου. Με αυτόν τον τρόπο, το Residency έχει εξελιχθεί σε μια σταθερή πολιτιστική πρωτοβουλία που υποστηρίζει Έλληνες δημιουργούς και παράλληλα προσφέρει στους επισκέπτες έναν διαφορετικό τρόπο να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την ταυτότητα της Ζακύνθου.

«Για εμάς, το Olea Creative Residency γεννήθηκε από την επιθυμία να δίνουμε χώρο στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία και στους καλλιτέχνες να παρουσιάζουν το έργο τους σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Παράλληλα, θέλουμε η τέχνη να αποτελεί μέρος της εμπειρίας του επισκέπτη μας, μια ακόμη αφορμή να συνδεθεί με τον τόπο, την ιστορία και τον πολιτισμό της Ζακύνθου. Η φιλοξενία, άλλωστε, για εμάς δεν περιορίζεται στη διαμονή· είναι και οι εμπειρίες, οι εικόνες και οι ιστορίες που παίρνει κανείς μαζί του φεύγοντας», δήλωσε η Βένια Ξένου, Συνιδιοκτήτρια του OLEA All Suite Hotel, A Member of Design Hotels™.

Η έκθεση «Mythos Materia; Η Αιωνιότητα του Βλέμματος» θα συνεχίσει να φιλοξενείται στους χώρους του OLEA All Suite Hotel και του Flow Dine & Wine έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, δίνοντας στους επισκέπτες του ξενοδοχείου και στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το έργο του Θεόδωρου Βισβάρδη.