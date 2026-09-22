Ο Τραμπ κάλεσε τον Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο – Ερωτηθείς για το Ιράν είπε στο CNN… «δεν θα έπρεπε να είστε εδώ»

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Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Τρίτη τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την αποδοκιμασία των Αμερικανών για τον πόλεμο στο Ιράν, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στη δημοσιογράφο του CNN, Κέιτλαν Κόλινς, ότι το δίκτυο «δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ».

«Λοιπόν, είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς έφτανε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. «Έχω εκπλαγεί που το CNN βρίσκεται εδώ και με καλύπτει. Δεν θα έπρεπε να είστε εδώ».

Η Κόλινς επισήμανε στον πρόεδρο ότι τα Ηνωμένα Έθνη είχαν παραχωρήσει στο CNN πρόσβαση.

«Είπατε ότι δεν πρόκειται να με καλύψετε. Δεν θα έπρεπε να με καλύπτετε», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Όταν πιέστηκε περαιτέρω να απαντήσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, ο Τραμπ συνέχισε να μιλά για τη συνάντηση των ηγετών του κόσμου την Τρίτη. «Αλλά θα σας πω ότι είναι τιμή μου που βρίσκομαι στα Ηνωμένα Έθνη και σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο. Η χώρα μας τα πηγαίνει πραγματικά, πραγματικά πολύ καλά», είπε.

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