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22.09.2026 15:49

Σαουδική Αραβία: Επαναλειτουργεί ο αγωγός East – West που είχε κλείσει μετά από επιθέσεις με drone

22.09.2026 15:49
agogos

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Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής-Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα αργότερα σήμερα, δήλωσαν τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα.

Επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) ανάγκασαν τη Σαουδική Αραβία να κλείσει τον Αγωγό Ανατολής-Δύσης στις 13 Σεπτεμβρίου, σταματώντας τη φόρτωση αργού στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού.

Η επανάληψη του εφοδιασμού σήμερα βοήθησε τις πωλήσεις στις αγορές πετρελαίου παγκοσμίως, σύμφωνα με traders. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Μπρεντ έπεσαν περισσότερο από δύο δολάρια το βαρέλι στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 8 Σεπτεμβρίου.

Μετά τη διαταραχή που προκλήθηκε στις ροές πετρελαίου μέσω του στενού του Ορμούζ ως αποτέλεσμα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η πρώτη χώρα σε εξαγωγές πετρελαίου στον ΟΠΕΚ χρησιμοποιούσε τον αγωγό για την επαναδρομολόγηση τεσσάρων εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως –περίπου το 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού– στη Γιανμπού.

Ο αγωγός λειτουργεί σε χαμηλό ρυθμό, μετά την επανεκκίνησή του, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Η κρατική ενεργειακή εταιρία Saudi Aramco επιδιώκει να αυξήσει τον ρυθμό λειτουργίας στα τέσσερα εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, δήλωσε μία από τις πηγές, χωρίς να διευκρινίζει πότε θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό.

H Saudi Aramco δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια.

Ο αγωγός θα επαναλάβει τον εφοδιασμό σε αργό των διυλιστηρίων της Aramco που βρίσκονται στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, δήλωσε μία από τις πηγές, προσθέτοντας πως ένα φορτίο έχει προγραμματιστεί να φορτωθεί στη Γιανμπού αργότερα σήμερα. Η πηγή είπε ότι έχει προορισμό την Κίνα.

Άλλες δύο εμπορικές πηγές είπαν πως οι traders ετοιμάζονται για φορτώσεις σαουδαραβικού πετρελαίου μετακινώντας δεξαμενόπλοια στο αιγυπτιακό λιμάνι Πορτ Σάιντ στη Μεσόγειο για μεταφορές από πλοίο σε πλοίο και επίσης στο Σίντι Κερίρ.

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