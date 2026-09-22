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22.09.2026 15:37

Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ εάν οι ΗΠΑ χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό

22.09.2026 15:37
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Το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ εντός επτά ημερών, εάν οι ΗΠΑ χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος ιρανικών υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν άμεσες λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό το άνοιγμα στην πράξη και οι ΗΠΑ δεν έχουν σχολιάσει την εξέλιξη.

Ο αξιωματούχος δήλωσε επίσης στο Reuters ότι η ιρανική αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει πλήρη εξουσία να αναβιώσει τη διπλωματία με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν πρόκειται να παραστούν και οι δύο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, για πρώτη φορά στην ίδια εκδήλωση από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε την «Επιχείρηση Επική Οργή» εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να ανακοινώσουν ότι θέλουν να επιλύσουν το ζήτημα διπλωματικά, να το καταστήσουν επίσημο και στη συνέχεια να συμφωνήσουν σε ένα χρονοδιάγραμμα για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος.

«Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι μια χρυσή ευκαιρία για τις ΗΠΑ να επιστρέψουν στη διπλωματία», δήλωσε ο αξιωματούχος. Είπε ότι το Ιράν είχε στείλει την τελευταία του πρόταση στην Ουάσινγκτον μέσω μεσολαβητών στις 16 Σεπτεμβρίου.

«Είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει προγραμματιστεί κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα είμαστε ανοιχτοί σε κάτι τέτοιο, ιδίως αν υπάρχει η προοπτική να οδηγήσει σε κάτι θετικό και, τελικά, να επιτευχθεί ο στόχος για τον οποίο γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια», δήλωσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Today» του NBC.

«Και αυτός ο στόχος είναι ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Απλώς δεν μπορεί», πρόσθεσε ο ίδιος. 

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