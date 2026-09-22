«Bαρέλι δίχως πάτο» ο εξοπλισμός της Ουκρανίας – Η ΕΕ φοβάται ότι τα όπλα καταλήγουν να πωλούνται στη μαύρη αγορά

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Στρατιώτες που επιστρέφουν από την πρώτη γραμμή στην Ουκρανία φέρνουν πίσω όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό, εγείροντας ανησυχίες ότι εξαρτήματα του πεδίου της μάχης θα μπορούσαν να αρχίσουν να κυκλοφορούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με εμπιστευτικό έγγραφο της ΕΕ που είδε το Euronews.

Ο κίνδυνος εκτροπής πυροβόλων όπλων από το πεδίο της μάχης θα συζητηθεί από τους πρέσβεις της ΕΕ την Τετάρτη, καθώς οι ευρωπαϊκές αρχές εντείνουν τις προσπάθειες για την παρακολούθηση όπλων που εισέρχονται στην ένωση.

«Τα κράτη μέλη έχουν αναφέρει εξαρτήματα όπλων και στρατιωτικό εξοπλισμό στην κατοχή μαχητών που επιστρέφουν», αναφέρει το έγγραφο του Συμβουλίου της ΕΕ, το οποίο επικεντρώνεται στον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία στην εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ.

«Ενώ δεν συνδέουν απαραίτητα αυτά τα άτομα με οργανωμένες δραστηριότητες λαθρεμπορίου, αυτές οι ανιχνεύσεις καταδεικνύουν έναν πιθανό κίνδυνο μεταφοράς στρατιωτικών εξαρτημάτων ή άλλου εξοπλισμού μάχης από την Ουκρανία στην ΕΕ», συνεχίζει το έγγραφο.

Τους τελευταίους μήνες, αρκετές χώρες της ΕΕ έχουν ασκήσει πιέσεις για να απαγορεύσουν την είσοδο στο μπλοκ σε πρώην και νυν Ρώσους μαχητές λόγω πιθανών κινδύνων ασφαλείας, δηλαδή της εμπλοκής τους σε δολιοφθορές και υβριδικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η απαγόρευση συμπεριλήφθηκε στο 21ο πακέτο κυρώσεων, αλλά τελικά μετριάστηκε μετά την αντίθεση της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Ωστόσο, σε άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας δήλωσε ότι υπάρχει «ευρεία υποστήριξη» για την προώθηση της απαγόρευσης των θεωρήσεων, μετά από μια απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λειψία, κατά την οποία ένας από τους υπόπτους φέρεται να εισήλθε στον χώρο Σένγκεν με τουριστική βίζα που είχε εκδοθεί από την Ιταλία.

Εν τω μεταξύ, η Εσθονία ξεκίνησε μια επιχείρηση ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες χώρες στην λεγόμενη ανατολική πλευρά για την κοινοποίηση αποφάσεων άρνησης εισόδου εναντίον ταυτοποιημένων Ρώσων μαχητών βάσει δικαστικής ή διοικητικής απόφασης.

«Οι ξένοι μαχητές, είτε εθελοντές είτε μισθοφόροι, εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο, καθώς αποκτούν στρατιωτικές δεξιότητες και εμπειρία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω μόλις αποσυρθούν από τη ζώνη των συγκρούσεων για να συμμετάσχουν σε εγκληματικές δραστηριότητες ή τρομοκρατία», προσθέτει το έγγραφο.

Αλλά η ανησυχία δεν περιορίζεται στους Ρώσους μαχητές. Επεκτείνεται και στους Ουκρανούς που επιστρέφουν από την πρώτη γραμμή, ιδίως σε κράτη μέλη που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό Ουκρανών προσφύγων, όπως η Γερμανία, η Πολωνία και η Τσεχία.

Ταυτόχρονα, οι αρχές σε αυτές τις χώρες επισημαίνουν ότι το ζήτημα ασφάλειας αφορά την ΕΕ στο σύνολό της, καθώς αποτελούν μέρος της Σένγκεν, και ότι οι στρατιώτες που επανενώνονται με τις οικογένειές τους είναι απίθανο να πουλήσουν αυτά τα όπλα νόμιμα, σύμφωνα με πληροφορίες του Euronews.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία κατά του Διεθνούς Οργανωμένου Εγκλήματος, επί του παρόντος δεν υπάρχει σημαντική εισροή όπλων από την Ουκρανία προς τις γειτονικές χώρες, αλλά η κυκλοφορία όπλων παραμένει ένας «διαρθρωτικός κίνδυνος».

Το Κίεβο, από την πλευρά του, έχει ήδη δημιουργήσει ένα Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Πυροβόλα Όπλα, το οποίο παρέχει στην Europol καταλόγους κατασχεμένων, κλεμμένων ή χαμένων πυροβόλων όπλων.

Η Europol, η υπηρεσία επιβολής του νόμου της ΕΕ, εμπλέκεται άμεσα και πρόκειται να δημιουργήσει έναν ειδικό Κόμβο Πυροβόλων Όπλων έως το πρώτο τρίμηνο του 2027, με σκοπό τη βελτίωση της ανάλυσης και της ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τα κατασχεμένα όπλα.

Η Ουκρανία αναμένεται επίσης να υιοθετήσει έναν ειδικό οδικό χάρτη για την εμπορία πυροβόλων όπλων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ακολουθώντας το μοντέλο ενός χάρτη πορείας που έχει ήδη εφαρμοστεί στα Δυτικά Βαλκάνια. Συγκεκριμένα σημεία αναφοράς για το θέμα έχουν μάλιστα συμπεριληφθεί στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας.

H Frontex, ο οργανισμός συνόρων της ΕΕ, έχει επίσης εκδώσει συγκεκριμένες οδηγίες για τους συνοριοφύλακες και τις τελωνειακές αρχές σχετικά με την εκτροπή πυροβόλων όπλων, με έμφαση στην Ουκρανία.

«Μία από τις σημαντικότερες μακροπρόθεσμες ανησυχίες στο πλαίσιο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας είναι η διάδοση και η εκτροπή πυροβόλων όπλων και άλλων SALW [Μικρών Όπλων και Ελαφρού Οπλισμού]. Μέχρι στιγμής, έχουν κατασχεθεί λίγα όπλα και έχουν γίνει λίγες συλλήψεις», αναφέρει το έγγραφο.

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