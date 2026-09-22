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22.09.2026 13:27

Τουρκία: Έντεκα οι τραυματίες μαθητές από την ένοπλη επίθεση έξω από σχολείο, δύο σε κρίσιμη κατάσταση – Συνελήφθη 15χρονος (videos)

22.09.2026 13:27
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Έντεκα μαθητές τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί κοντά στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ιντζί Ουζμέζ, στην περιοχή Τουργκουτλού της Μανίσα.

Σύμφωνα με τη Νομαρχία Μανίσα, ο 15χρονος ύποπτος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες υγείας κινητοποιήθηκαν μετά την αναφορά για πυροβολισμούς στις 07:59 και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης τη; Τουρκίας Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ευρεία δικαστική έρευνα.

«Η ένοπλη επίθεση κατά την οποία τραυματίστηκαν 11 μαθητές μας, εκ των οποίων δύο σοβαρά, μας έχει βαθιά συγκλονίσει όλους», δήλωσε.

Ο Γκιουρλέκ ανέφερε ακόμη ότι συνελήφθησαν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του ανήλικου, ο οποίος φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση, ενώ εξετάζεται πώς έφτασε το όπλο στα χέρια του.

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