Τουρκία: Έντεκα οι τραυματίες μαθητές από την ένοπλη επίθεση έξω από σχολείο, δύο σε κρίσιμη κατάσταση – Συνελήφθη 15χρονος (videos)

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Έντεκα μαθητές τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί κοντά στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ιντζί Ουζμέζ, στην περιοχή Τουργκουτλού της Μανίσα.

Σύμφωνα με τη Νομαρχία Μανίσα, ο 15χρονος ύποπτος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Manisa Turgutlu'da okula saldırı düzenleyen şahsın geliş ve kaçışı anları kamerada… pic.twitter.com/takOEqrO8T — Nefes Gazetesi (@nefesgazete) September 22, 2026

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες υγείας κινητοποιήθηκαν μετά την αναφορά για πυροβολισμούς στις 07:59 και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Gerçekten mi?

Hala okullara saldırı mı oluyor ?

#manisa #SonDakika

Ne yapalım elimizde silahla her sabah okul önlerinde biz mi nöbet tutalım? pic.twitter.com/u1ryVbw7Dq — 𝕯𝖔𝖔𝖉𝖑𝖊 🐢🦅 (@DoodleScr) September 22, 2026

Ο υπουργός Δικαιοσύνης τη; Τουρκίας Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ευρεία δικαστική έρευνα.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahlı saldırı düzenlendi.



Manisa Valiliği, ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaralandığını ve sağlık kuruluşlarına sevk edildiğini açıkladı.



Saldırgan 2011 doğumlu çocuk! pic.twitter.com/iok1DjnIV6 — Murat AĞIREL (@muratagirel) September 22, 2026

«Η ένοπλη επίθεση κατά την οποία τραυματίστηκαν 11 μαθητές μας, εκ των οποίων δύο σοβαρά, μας έχει βαθιά συγκλονίσει όλους», δήλωσε.

Ο Γκιουρλέκ ανέφερε ακόμη ότι συνελήφθησαν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του ανήλικου, ο οποίος φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση, ενώ εξετάζεται πώς έφτασε το όπλο στα χέρια του.

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