Τουρκία: Ο στρατός ξεκίνησε άσκηση «Θαλασσόλυκος» σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο με πραγματικά πυρά – Επίδειξη ισχύος απέναντι στην Αθήνα

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Με 100 πλοία, 50 μαχητικά και 14.000 στελέχη του στρατού η Τουρκία ξεκίνησε αεροναυτική άσκηση με το όνομα «Θαλασσόλυκος»

Πρόκειται για μια άσκηση που γίνεται στη Μαύρη Θάλασσα, την ανατολική Μεσόγειο, αλλά και το Αιγαίο και θα διαρκέσει ως τις 25 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή στρατού ξηράς, Ναυτικού και αεροπορίας, καθώς και της ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, πρόκειται για άσκηση με εκπαίδευση σε συνθήκες αυξημένης ετοιμότητας, με πραγματικά πυρά. Αν και πραγματοποιείται κάθε χρόνο, Τούρκοι αναλυτές, σύμφωνα με την «Καθημερινή» τονίζουν ότι φέτος η άσκηση αποτελεί και «μήνυμα επίδειξης δύναμης προς την Ελλάδα και την Κύπρο» λόγω της αμυντικής συμφωνίας με το Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, μαχητικά της Τουρκίας πετούν πάνω από τη νότια πλευρά της Κύπρου καθώς και στον «διεθνή εναέριο χώρο της Μεσογείου» όπως τονίζει το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Να σημειωθεί πως στο συνέδριο του ΟΗΕ, ο Ερντογάν θα πάει με μια ατζέντα γεμάτη απαιτήσεις από τις ΗΠΑ για συμφωνίες εστιάζοντας κυρίως στα F-35, ενώ την ίδια ώρα αναμένεται να εξαπολύσει επίθεση κατά του Ισραήλ, αναφερόμενος τόσο στη Γάζα, όσο και στο Ιράν.

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