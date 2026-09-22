search
ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 11:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2026 11:17

Τουρκία: Ο στρατός ξεκίνησε άσκηση «Θαλασσόλυκος» σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο με πραγματικά πυρά – Επίδειξη ισχύος απέναντι στην Αθήνα

22.09.2026 11:17
tourkos-stratiotis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με 100 πλοία, 50 μαχητικά και 14.000 στελέχη του στρατού η Τουρκία ξεκίνησε αεροναυτική άσκηση με το όνομα «Θαλασσόλυκος» 

Πρόκειται για μια άσκηση που γίνεται στη Μαύρη Θάλασσα, την ανατολική Μεσόγειο, αλλά και το Αιγαίο και θα διαρκέσει ως τις 25 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή στρατού ξηράς, Ναυτικού και αεροπορίας, καθώς και της ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, πρόκειται για άσκηση με εκπαίδευση σε συνθήκες αυξημένης ετοιμότητας, με πραγματικά πυρά. Αν και πραγματοποιείται κάθε χρόνο, Τούρκοι αναλυτές, σύμφωνα με την «Καθημερινή» τονίζουν ότι φέτος η άσκηση αποτελεί και «μήνυμα επίδειξης δύναμης προς την Ελλάδα και την Κύπρο» λόγω της αμυντικής συμφωνίας με το Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, μαχητικά της Τουρκίας πετούν πάνω από τη νότια πλευρά της Κύπρου καθώς και στον «διεθνή εναέριο χώρο της Μεσογείου» όπως τονίζει το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Να σημειωθεί πως στο συνέδριο του ΟΗΕ, ο Ερντογάν θα πάει με μια ατζέντα γεμάτη απαιτήσεις από τις ΗΠΑ για συμφωνίες εστιάζοντας κυρίως στα F-35, ενώ την ίδια ώρα αναμένεται να εξαπολύσει επίθεση κατά του Ισραήλ, αναφερόμενος τόσο στη Γάζα, όσο και στο Ιράν.

Διαβάστε επίσης

Θερμή συνάντηση Μαμντάνι-Τραμπ στη Νέα Υόρκη – «Ελπίζω να γίνεις σπουδαίος» είπε στον δήμαρχο

Πυροβολισμοί έξω από σχολείο στην Τουρκία – Πληροφορίες για αρκετούς τραυματίες (video)

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 6 αγνοούμενοι απο τον τυφώνα Dujuan – Χιλιάδες χωρίς ρεύμα (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
greenland-345
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Τεράστια… επιτυχία του Τραμπ – Θα ανοίξει άλλες δύο βάσεις στο νησί, από τις 17 που υπήρχαν στον Ψυχρό Πόλεμο

TROXONOMOS_BLOKAKI
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Οδηγός χτύπησε δύο γυναίκες αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου – «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα»

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού» του Μαρκ Μέντοφ επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άλφα – Σε σκηνοθεσία Δημοσθένη Παπαδόπουλου

gaka-ioanna
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην συνεργάτης της γιατρού στο Κολωνάκι: «Ήμουν σίγουρος ότι θα πάθει κάποιος κάτι, την έχω δει να παλεύει 3 ώρες για να βρει μια φλέβα»

adonis-georgiadis
ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, όσοι το υποστηρίζουν εξαπατούν τον κόσμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

peripoliko_ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Μια ώρα και 17 λεπτά έκανε το ασθενοφόρο να φτάσει στην Καρίτσα: «Είμαι ξυλοκόπος και μου έλεγαν να κάνω ΚΑΡΠΑ στο παιδί μου»

mazwnakis-1
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι αποκαλύπτει ο ιατροδικαστής - σύμβουλος της οικογένειας - Σημάδια από βελόνες, κακώσεις και ισχαιμία του μυοκαρδίου

MixCollage-22-Sep-2026-01-45-AM-5323
ΚΑΛΧΑΣ

Ο μύθος της ΔΕΘ, το αγροτικό καμπανάκι για ΝΔ, οι εκπλήξεις στις λίστες Σαμαρά, η μάχη της ΕΛΑΣ στη Δυτική Αθήνα και οι πράσινες ενοχλήσεις στο Ηράκλειο

kasidiaris-123-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς ο Κασιδιάρης αυξάνει την πίεση από τα δεξιά στη ΝΔ και αλλάζει τις ισορροπίες στη Βουλή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 11:53
greenland-345
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Τεράστια… επιτυχία του Τραμπ – Θα ανοίξει άλλες δύο βάσεις στο νησί, από τις 17 που υπήρχαν στον Ψυχρό Πόλεμο

TROXONOMOS_BLOKAKI
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Οδηγός χτύπησε δύο γυναίκες αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου – «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα»

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού» του Μαρκ Μέντοφ επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άλφα – Σε σκηνοθεσία Δημοσθένη Παπαδόπουλου

1 / 3