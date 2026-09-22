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ΘΕΑΤΡΟ

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22.09.2026 12:01

«Κάθε Τρίτη με τον Μόρι»: Η μεγάλη θεατρική επιτυχία επιστρέφει τον Οκτώβριο για λίγες μόνο παραστάσεις!

22.09.2026 12:01
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Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και τη μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία που σημείωσε, η παράσταση «Κάθε Τρίτη με τον Μόρι» επιστρέφει στο Θέατρο Ιλίσια για έναν σύντομο κύκλο παραστάσεων, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να ανακαλύψει ή να ξαναζήσει μία από τις πιο δυνατές θεατρικές εμπειρίες των τελευταίων ετών.

Ο Γρηγόρης Βαλτινός ενσαρκώνει ξανά τον εμβληματικό Morrie Schwartz, σε μια ερμηνεία που τιμήθηκε το 2019 με Βραβείο Αθηνοράματος και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο. Στο πλευρό του, ο Γιάννης Σαρακατσάνης υποδύεται τον Mitch Albom, τον συγγραφέα του έργου, παίζοντας το ρόλο με χαρακτηριστική αμεσότητα και ειλικρίνεια.

Οι δύο ηθοποιοί συναντιούνται πάλι επί σκηνής σε μια παράσταση που έχει συγκινήσει χιλιάδες θεατές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, φωτίζοντας με απλότητα και ανθρωπιά τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής.

Μέσα από μία συγκινητική αλλά και συχνά απρόσμενα χιουμοριστική διαδρομή, το έργο μιλά για τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης, τη φιλία, την απώλεια, τη συγχώρεση και όσα τελικά δίνουν ουσιαστικό νόημα στην ύπαρξή μας.

Το έργο των Jeffrey Hatcher και Mitch Albom, βασισμένο στο παγκόσμιο best seller «Tuesdays with Morrie», έχει συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μέσα από τη βαθιά ανθρώπινη σχέση του χαρισματικού καθηγητή κοινωνιολογίας Morrie Schwartz με τον πρώην μαθητή του Mitch, ξετυλίγεται μια σειρά από πολύτιμα «μαθήματα ζωής».

Κάθε Τρίτη, οι δύο άνδρες συναντιούνται και συνομιλούν για όσα συχνά ξεχνάμε μέσα στην καθημερινότητα: την ουσία των ανθρώπινων σχέσεων, την αποδοχή, την ευγνωμοσύνη και τη δύναμη να ζεις αληθινά μέχρι το τέλος.

Η παράσταση που άγγιξε χιλιάδες θεατές, επιστρέφει ξανά, για να μας υπενθυμίσει πως οι πιο σημαντικές αλήθειες της ζωής, βρίσκονται πολύ συχνά, στις πιο απλές ανθρώπινες στιγμές…!

  • Παίζουν: Γρηγόρης Βαλτινός & Γιάννης Σαρακατσάνης

Συντελεστές:

  • Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Βαλτινός
  • Μετάφραση: Ζαφείρης Χαϊτίδης
  • Απόδοση: Νικορέστης Χανιωτάκης / Γρηγόρης Βαλτινός
  • Σκηνικά: Γιάννης Μουρίκης
  • Κοστούµια: Γιώργος Σεγρεδάκης
  • Φωτισµοί: Μελίνα Μάσχα
  • Φωτογραφίες: Διονύσης Κούτσης
  • Τρέιλερ παράστασης: Βασίλης Καγκελάρης
  • Βοηθός σκηνοθέτη: Σεμέλη Δημητρακοπούλου

Πρεμιέρα: 9 Οκτωβρίου

Ηµέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή στις 21:00,

Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 18:00

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