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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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22.09.2026 12:38

Ακρίβεια – Καύσιμα: Έως 3,5 μεροκάματα πληρώνουν οι πολίτες για 50 λίτρα αμόλυβδη ή ντίζελ

22.09.2026 12:38
ADLIA_VENZINIS

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Η εκρηκτική ακρίβεια στα καύσιμα λόγω της κρίσης αλλά και της υπερφορολόγησης στην Ελλάδα απειλεί ευθέως τους προϋπολογισμούς των πολιτών που κάθε μέρα διαπιστώνουν ότι οι δαπάνες εκτοξεύονται.

Για να καταλάβουμε το μέγεθος της ακρίβειας στα καύσιμα, υπολογίσαμε πόσα μεροκάματα χρειάζεται να πληρώσει για να γεμίσει το ρεζερβουάρ με αμόλυβδη ή ντίζελ ένας πολίτης που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό και ένας που αμείβεται με τον μέσο μισθό.

Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά δυστοπικό καθώς καταδεικνύεται ότι ένας εργαζόμενος για ένα μόνο γέμισμα του αυτοκινήτου του με βενζίνη ή ντίζελ, πρέπει να πληρώσει από 2,3 έως 3,5 μεροκάματα ανάλογα με τον μισθό που παίρνει. Δηλαδή, για να γεμίσει με 50 λίτρα το ρεζερβουάρ πρέπει να δουλεύει έως και πάνω από τρείς ημέρες.

Πόσες μέρες δουλειάς χρειάζονται για 50 λίτρα αμόλυβδης και ντίζελ

Για να υπολογίσουμε πόσα μεροκάματα χρειάζονται πλέον για να γεμίσει το ρεζερβουάρ με αμόλυβδη ή ντίζελ ένας εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή, με περίπου 772 ευρώ καθαρά, ανατρέξαμε στην επίσημη καταγραφή της μέσης τιμής των καυσίμων όπως παρουσιάζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων.

Τα 772 ευρώ καθαρά, βγάζουν καθαρό μεροκάματο 30,88 ευρώ. Ο υπολογισμός με βάση τις μέσες τιμές των καυσίμων στις 21 Σεπτεμβρίου 2026 αποκαλύπτει το μέγεθος της ακρίβειας καθώς ένας εργαζόμενος για να γεμίσει το ρεζερβουάρ με 50 λίτρα απλής αμόλυβδης «καταθέτει» στο πρατήριο 3,56 μεροκάματα και για ένα αντίστοιχο γέμισμα με diesel 3,60 μεροκάματα.

Με άλλα λόγια, ο εργαζόμενος πρέπει να διαθέσει την καθαρή αμοιβή περισσότερων από τρεισήμισι ημερών εργασίας για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου του.

ΚαύσιμοΤιμή ανά λίτροΚόστος 50 λίτρωνΚαθαρά μεροκάματα κατώτατου μισθού
Απλή αμόλυβδη 952,197 €109,85 €3,56
Πετρέλαιο κίνησης2,224 €111,20 €3,60

Για έναν εργαζόμενο που αμείβεται με τον μέσο μισθό, δηλαδή, περίπου 1.096 ευρώ καθαρά, το μεροκάματο  είναι 43,84 ευρώ.

Με βάση τις μέσες τιμές της απλής αμόλυβδης και του ντίζελ της 21ης Σεπτεμβρίου 2026, ο εργαζόμενος πρέπει να διαθέσει κοντά τρία μεροκάματα για να γεμίσει με 50 λίτρα το ρεζερβουάρ.

ΚαύσιμοΤιμή ανά λίτροΚόστος 50 λίτρωνΚαθαρά μεροκάματα μέσου μισθού
Απλή αμόλυβδη 952,197 €109,85 €2,51
Πετρέλαιο κίνησης2,224 €111,20 €2,54

Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση

Όλα αυτά τα… ωραία συμβαίνουν ενώ ακόμα η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσει την εκρηκτική αύξηση στα καύσιμα που το επόμενο διάστημα αναμένεται να περάσει σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και τελικά στα τρόφιμα.

Από τις μέχρι  σήμερα δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων, όπως του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, προκύπτει ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου με την τιμή ανά λίτρο χωρίς παρέμβαση να αναμένεται να κινηθεί έως και πάνω από 2 ευρώ.

Παράλληλα, όσον αφορά το ντίζελ η κυβέρνηση αναμένεται να παρατείνει την κρατική επιδότηση των 10 λεπτών στην αντλία και για τον Οκτώβριο και δεν αποκλείεται να υπάρξει και πρόσθετη επιδότηση 5 λεπτών μέσω διυλιστηρίων. Αντίστοιχες σκέψεις γίνονται και για την απλή αμόλυβδη.

Τα κυβερνητικά στελέχη, πάντως, ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να μειωθεί ο ΕΦΚ στα καύσιμα αν και η Κομισιόν δίνει αυτή τη δυνατότητα στα κράτη μέλη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σήμερα (22/9) ο Παύλος Μαρινάκης «εάν δεν δοθεί ειδική άδεια εξαίρεσης από τον υπολογισμό δαπανών, δεν θα πάμε να γίνουμε ευχάριστοι ενώ στην πραγματικότητα θα είμαστε δυσάρεστοι για τον κόσμο».

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