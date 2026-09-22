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22.09.2026 13:21

ΕΡΤ: Περιγράφει τους επικρατέστερους για τις γενικές διευθύνσεις της

22.09.2026 13:21
ERT_KTIRIO

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Η ΕΡΤ, και ενώ η τηλεοπτική και η ραδιοφωνική σεζόν έχουν αρχίσει, ανάρτησε νωρίτερα στη Διαύγεια της, τους πίνακες με τους επικρατέστερους για τις θέσεις των γενικών διευθύνσεων της σε Τηλεόραση, Ραδιοφωνία και Μουσικά Σύνολα.

Για την τηλεόραση προβάδισμα φαίνεται να έχει άνθρωπος με προηγούμενη θητεία στην ΕΡΤ και νυν επιτελικός σε πολυμεσικό οργανισμό με εστίαση στην υβριδική τηλεόραση και το streaming.

Τη θέση διεκδικεί επίσης δημοσιογράφος της ΕΡΤ, αλλά συγκεντρώνοντας λιγότερα μόρια.

Για την γενική διεύθυνση Ραδιοφωνίας & Μουσικών Συνόλων εμφανίζονται έξι διεκδικητές με επικρατέστερο νυν υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΡΤ και με μικρή διαφορά αλλοτινό επικεφαλής των Μουσικών Συνόλων.

Τονίζεται ότι οι πίνακες είναι προσωρινοί και ορίζεται έως τις 28 του μήνα (τα μεσάνυχτα) περιθώριο για υποβολή ενστάσεων.

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