Βόλος: Έπεσε από την ταράτσα και κάλεσε μόνος του το ΕΚΑΒ!

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Στο νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκε ένας άντρας από το Διμήνι, ο οποίος έπεσε από ύψος 3,5 μέτρων.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο άντρας έπεσε από την ταράτσα και κάλεσε ο… ίδιος το ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο καθώς έφερε τραύμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

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