Προβλήματα από την βροχή στην Αττική: Έπεσε δέντρο στα Εξάρχεια, πλημμύρισαν δρόμοι

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Αρκετά, αλλά όχι σοβαρά, προβλήματα έχει προκαλέσει η βροχή στο κέντρο της Αθήνας.

Η καταιγίδα που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι, προκάλεσε μεταξύ άλλων την πτώση ενός δέντρου στα Εξάρχεια και συγκεκριμένα στη συμβολή της Χαριλάου Τρικούπη με τη Διδότου.

Το δέντρο έπεσε πάνω σε οχήματα, με αποτέλεσμα να κληθεί η πυροσβεστική και την κυκλοφορία να έχει προσωρινά διακοπεί.

Σε ορισμένους δρόμους υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, χωρίς ωστόσο να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Για την επιδείνωση του καιρού, η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται η Αττική στις περιοχές που χρειάζονται προσοχή.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου, σήμερα αναμένονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

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