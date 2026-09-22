Έπεσε μπουλντόζα από νταλίκα στη Λεωφ. Βουλιαγμένης – Κλειστές δύο λωρίδες

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Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης καθώς από την ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω της βροχής, μια νταλίκα δίπλωσε και έπεσε από πάνω η μπουλντόζα την οποία μετέφερε.

Αποτέλεσμα ήταν να κλείσει ο δρόμος και στα δύο ρεύματα, με την τροχαία να βρίσκεται στο σημείο ώστε διευκολύνει την μετακίνηση των οδηγών.

Το ατύχημα σε συνδυασμό με την βροχή, έχουν φέρει καθυστερήσεις στις μετακινήσεις.

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