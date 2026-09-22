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22.09.2026 12:37

Χανιά: Έκρυβαν κάνναβη σε φοίνικες στο προαύλιο σχολείου – Δύο συλλήψεις

22.09.2026 12:37
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Στη σύλληψη δύο νεαρών προχώρησαν αστυνομικοί στα Χανιά, μετά τον εντοπισμό ναρκωτικών και εξοπλισμού σε υπαίθριο χώρο σχολείου.

Πρόκειται για έναν 20χρονο Έλληνας και έναν 23χρονο Αιγύπτιο που κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπως αναφέρει το neakriti.

Οι δύο άνδρες ελέγχθηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων.

Κρυμμένα σε φοίνικες

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε υπαίθριο χώρο σχολείου ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν κρυφτεί σε φοίνικες.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 38,37 γραμμάρια κάνναβης
  • μία ζυγαριά ακριβείας
  • τρεις τρίφτες κάνναβης
  • ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάνναβης
  • δύο κινητά τηλέφωνα

Παράλληλα, κατασχέθηκαν 150 ευρώ, ποσό το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, προέρχεται από παράνομη δραστηριότητα.

Πρόσθετη δικογραφία για τον 23χρονο

Σε βάρος του 23χρονου Αιγύπτιου σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παραβίαση των περιορισμών διαμονής.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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