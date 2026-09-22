Χανιά: Έκρυβαν κάνναβη σε φοίνικες στο προαύλιο σχολείου – Δύο συλλήψεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στη σύλληψη δύο νεαρών προχώρησαν αστυνομικοί στα Χανιά, μετά τον εντοπισμό ναρκωτικών και εξοπλισμού σε υπαίθριο χώρο σχολείου.
Πρόκειται για έναν 20χρονο Έλληνας και έναν 23χρονο Αιγύπτιο που κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπως αναφέρει το neakriti.
Οι δύο άνδρες ελέγχθηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε υπαίθριο χώρο σχολείου ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν κρυφτεί σε φοίνικες.
Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Παράλληλα, κατασχέθηκαν 150 ευρώ, ποσό το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, προέρχεται από παράνομη δραστηριότητα.
Σε βάρος του 23χρονου Αιγύπτιου σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παραβίαση των περιορισμών διαμονής.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
Διαβάστε επίσης
Μητέρα Γιώργου Μαζωνάκη: Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου – «Δεν πρόλαβα να του πω όσα ήθελα» λέει η αδελφή του
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: «Πορτοκαλί» προειδοποίηση για τρεις περιοχές
Δημογραφικό σοκ: Πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων σε 6 νομούς της Ελλάδας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.