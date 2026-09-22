Ιαπωνία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 6 αγνοούμενοι απο τον τυφώνα Dujuan – Χιλιάδες χωρίς ρεύμα (videos)

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Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Τόκιο και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά σήμερα, Τρίτη, εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, ανακοίνωσαν οι ιαπωνικές αρχές και η εταιρεία ηλεκτρισμού Tepco.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία ήρε ή υποβάθμισε τις περισσότερες από τις προειδοποιήσεις της για ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις, καθώς ο Ντουτζουάν συνεχίζει σήμερα να απομακρύνεται από την ιαπωνική ακτή και κατευθύνεται βορειοανατολικά.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών έκανε γνωστό ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νομό Τσίμπα, ανατολικά του Τόκιο, και άλλος ένας σκοτώθηκε στο νομό Καναγκάουα, που επίσης συνορεύει με την πρωτεύουσα.

Powerful Typhoon #Dujuan has battered eastern #Japan, including the Kanto region, prompting authorities to urge more than 1.9 million residents to evacuate across five prefectures, including Tokyo.https://t.co/z6zgF3MzRN pic.twitter.com/ttgnBSTkwO — DotDotNews (@dotdotnews111) September 22, 2026

Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται, καθώς αγνοείται η τύχη έξι ανθρώπων έπειτα από κατολισθήσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Satellite replay of Dujuan becoming a typhoon and heading toward Japan. That’s a big boy!



Geostationary satellite imagery + weather data replayed in 4D. pic.twitter.com/2g16xGJyeO September 21, 2026

Στον νομό Τσίμπα, περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ηλεκτρικό σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα), σύμφωνα με την Tepco.

🌧️OVERFLOW: Locals in Chiba, Japan, encountered severe storm conditions as Typhoon Dujuan barreled toward the country, resulting in heavy flooding in several communities. pic.twitter.com/Yz9RWCHo51 September 21, 2026

Επίσης περισσότερες από 460 κατοικίες έχουν υποστεί εκεί ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές.

Περισσότεροι από 1,6 εκατομμύριο κάτοικοι του Τόκιο και γειτονικών περιοχών είχαν κληθεί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους πριν από το πέρασμα του τυφώνα.

🚨🇯🇵 TYHOON DUJUAN HITS JAPAN



Powerful Typhoon Dujuan is bringing torrential rain and strong winds across eastern Japan, with Kamakura City among the areas under heavy-rain alerts.



🌧️ Flooding and landslide risks are rising as the storm approaches the Tokyo region.… pic.twitter.com/P29SLQILoJ — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) September 21, 2026

Περισότερες από 275 πτήσεις ματαιώθηκαν.

Severe flooding hit Funabashi, near Tokyo, after Typhoon Dujuan struck Japan on Monday.



One person was reported missing after a landslide in Kanagawa, while the storm brought winds of up to 90 mph and gusts topping 120 mph. #TyphoonDujuan #Japan #Flooding pic.twitter.com/ItoqinSlfk — NTD News (@NTDNews) September 21, 2026

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