Πλαστικά Θράκης: Υπερδιπλασιασμός καθαρών κερδών και αύξηση EBITDA κατά 57,1% το Α’ εξάμηνο 2026

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Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών του επιδόσεων κατά το Α’ εξάμηνο του 2026 κατέγραψε ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης επιτυγχάνοντας αύξηση πωλήσεων και όγκων, βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και υπερδιπλασιασμό των καθαρών κερδών. Η θετική αυτή πορεία διαμορφώθηκε σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να επηρεάζουν τις τιμές των πρώτων υλών, τις διεθνείς μεταφορές και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €226,6 εκατ., έναντι €200,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 13,2%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των πωληθέντων όγκων κατά 8,2% στο εξάμηνο, καθώς και στην αύξηση των μέσων τιμών πώλησης. Ειδικότερα, κατά το δεύτερο τρίμηνο, η αύξηση των πωληθέντων όγκων ανήλθε σε 10,8%.

Η λειτουργική κερδοφορία παρουσίασε ισχυρή άνοδο, με το EBITDA να ανέρχεται στα €38,2 εκατ., έναντι €24,3 εκατ. το Α΄ εξάμηνο του 2025, αυξημένο κατά 57,1%. Σε όρους προσαρμοσμένου EBITDA, η αύξηση διαμορφώθηκε σε 67,2%, έναντι €22,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε στο 16,8%, από 12,1%, ενώ το EBIT ανήλθε στα €23,4 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 117,0%.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εξέλιξη των καθαρών αποτελεσμάτων, με τα κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται στα €19,2 εκατ., έναντι €8,2 εκατ. το Α΄ εξάμηνο του 2025, αυξημένα κατά 133,7%. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,4327, έναντι €0,1833 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η βελτίωση των επιδόσεων συνδέεται με τη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου, τη συνεχή αναβάθμιση του προϊοντικού μίγματος και την αξιοποίηση των επενδύσεων των προηγούμενων ετών. Παράλληλα, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η γεωγραφική διασπορά των δραστηριοτήτων του επέτρεψαν στον Όμιλο να διασφαλίσει την επάρκεια υλικών και την απρόσκοπτη παραγωγική και εμπορική λειτουργία του, ανταποκρινόμενος στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.

Ως προς τη χρηματοοικονομική θέση, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €71,5 εκατ., έναντι €56,9 εκατ. στο τέλος του 2025, παραμένοντας κοντά στα επίπεδα του τέλους Μαρτίου 2026 (€71,1 εκατ.). Η αύξηση έναντι του τέλους της προηγούμενης χρήσης οφείλεται κυρίως στη χρηματοδότηση της πρόσφατης εξαγοράς, ύψους περίπου €13,5 εκατ., στην εποχικότητα και στη διανομή μερίσματος ύψους €10,4 εκατ. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές, μετά τη μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης, ανήλθαν σε €23,1 εκατ., έναντι €5,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2026, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, κ. Δ. Μαλάμος, σημείωσε:

«Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια. Παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό και ασταθές διεθνές περιβάλλον, ο Όμιλος πέτυχε σημαντική αύξηση πωλήσεων, ενίσχυση των μεριδίων αγοράς του και ουσιαστική βελτίωση της λειτουργικής του κερδοφορίας. Επιτυγχάνοντας τη συνεχή αναβάθμιση του προϊοντικού μας μίγματος και την αξιοποίηση των ήδη υλοποιημένων επενδύσεων, παραμένουμε αισιόδοξοι για την αναπτυξιακή μας πορεία, βασιζόμενοι και στη δυναμική που δημιουργεί η διεύρυνση της διεθνούς μας παρουσίας.»

Για το τρίτο τρίμηνο του 2026, η Διοίκηση εκτιμά ότι η λειτουργική κερδοφορία θα διαμορφωθεί σε υψηλά επίπεδα και θα υπερβεί την αντίστοιχη περίοδο του 2025, διατηρώντας τη θετική τάση του πρώτου εξαμήνου. Η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με την πρόσφατη έντονη αύξηση του ενεργειακού κόστους και τις πιθανές επιπτώσεις στη ζήτηση, στις πρώτες ύλες και στην ευρύτερη κοστολογική βάση, δεν επιτρέπει ακόμη τη διατύπωση ασφαλούς πρόβλεψης για το σύνολο της χρήσης.

Ωστόσο, με βάση την έως τώρα πορεία των αποτελεσμάτων, την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και τη λειτουργική ετοιμότητα του Ομίλου, η Διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη ισχυρής, υψηλότερης λειτουργικής κερδοφορίας για το σύνολο του 2026 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

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