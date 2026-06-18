Πλαστικά Θράκης: Δυναμική εκκίνηση το 2026 με σημαντική ενίσχυση λειτουργικής κερδοφορίας

Ισχυρή χρηματοοικονομική επίδοση κατέγραψε κατά το Α’ Τρίμηνο του 2026 ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης, επιτυγχάνοντας αύξηση πωλήσεων, ενίσχυση όγκων και σημαντική βελτίωση της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις του διεθνούς οικονομικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €100,3 εκατ., έναντι €96,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,0%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των πωληθέντων όγκων κατά 5,3%, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπορική δυναμική και την ανθεκτικότητα του Ομίλου σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Η λειτουργική κερδοφορία παρουσίασε ιδιαίτερα ισχυρή άνοδο, με το EBITDA να ανέρχεται στα €15,1 εκατ., αυξημένο κατά 64,9% σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο του 2025. Παράλληλα, το EBIT διαμορφώθηκε στα €7,7 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 220,3%, εξέλιξη που αντανακλά τη βελτίωση της αποδοτικότητας, την ενίσχυση του προϊοντικού μίγματος και την αποτελεσματική αξιοποίηση των επενδύσεων που έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα έτη.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εξέλιξη στα καθαρά αποτελέσματα, με τα κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε €5,4 εκατ., έναντι €0,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,1177, έναντι €0,0105 το Α’ Τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αποτυπώνοντας την ουσιαστική ενίσχυση της συνολικής χρηματοοικονομικής επίδοσης του Ομίλου.

Η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των πωληθέντων όγκων, στην ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας και στη συνολικά βελτιωμένη λειτουργική απόδοση του Ομίλου. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τη δυνατότητα του Ομίλου να ενισχύει την αποδοτικότητά του, ακόμη και σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και μεταβλητότητας.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, ο κλάδος της Συσκευασίας κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση, με αύξηση κύκλου εργασιών κατά 17,8% και σχεδόν διπλασιασμό του EBITDA, το οποίο ενισχύθηκε κατά 97,3%. Ο κλάδος των Τεχνικών Υφασμάτων, παρά τη συγκρατημένη ζήτηση σε επιμέρους αγορές, παρουσίασε βελτίωση μικτής κερδοφορίας και αύξηση EBITDA κατά 38,8%, επιβεβαιώνοντας τη βελτιωμένη λειτουργική συνεισφορά των βασικών τομέων δραστηριότητας του Ομίλου.

Ως προς τη χρηματοοικονομική θέση, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €71,1 εκατ., έναντι €56,9 εκατ. στο τέλος του 2025. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη χρηματοδότηση της εξαγοράς και στη διανομή προμερίσματος, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν ισχυρές, διαμορφούμενες στα €12,1 εκατ.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου 2026, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, κ. Δ. Μαλάμος, σημείωσε:

«Το πρώτο τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του Ομίλου σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και γεωπολιτικών προκλήσεων. Η σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας αντανακλά τη σταθερή εμπορική μας πορεία, τη βελτίωση του προϊοντικού μίγματος και την αποτελεσματική αξιοποίηση των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Ομίλου μάς επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στις ανάγκες των πελατών μας και να διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη λειτουργία μας ακόμη και σε συνθήκες αυξημένης μεταβλητότητας. Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι για τη συνέχεια της χρονιάς, με βασική προτεραιότητα τη διατήρηση της αναπτυξιακής μας πορείας και την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικής μας θέσης».

Για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η Διοίκηση εκτιμά ότι η λειτουργική κερδοφορία θα κινηθεί υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, διατηρώντας τη θετική τάση που καταγράφηκε κατά το πρώτο τρίμηνο. Ως προς το σύνολο της χρήσης, δεν είναι ακόμη δυνατή η διατύπωση ασφαλούς πρόβλεψης, λόγω της αβεβαιότητας που συνδέεται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, το κόστος πρώτων υλών, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη λειτουργία των διεθνών αγορών.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την έως τώρα πορεία των αποτελεσμάτων, τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και τη λειτουργική ετοιμότητα του Ομίλου, η Διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση βελτιωμένων επιπέδων συγκρίσιμης λειτουργικής κερδοφορίας σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

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