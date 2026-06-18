Η Alpha Bank κυριαρχεί στις διεθνείς αξιολογήσεις καθώς ενισχύει το επενδυτικό της αποτύπωμα

Την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια στη διεθνή επενδυτική κοινότητα επιβεβαίωσε η Alpha Bank, διατηρώντας και φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο στην ετήσια αξιολόγηση του οργανισμού Extel, ενός από τους πλέον αναγνωρισμένους θεσμούς στον χώρο των επενδυτικών σχέσεων και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Η τράπεζα κατέκτησε συνολικά επτά διακρίσεις, αναδεικνυόμενη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κορυφαίος τραπεζικός οργανισμός στην Ελλάδα, ενώ συγκέντρωσε την υψηλότερη σταθμισμένη βαθμολογία μεταξύ των τραπεζών της περιοχής Emerging Europe, Middle East and Africa (EMEA).

Στο επίκεντρο των διακρίσεων βρέθηκε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Βασίλης Ψάλτης, ο οποίος αναδείχθηκε για τρίτη διαδοχική χρονιά κορυφαίος CEO τόσο στην Ελλάδα όσο και στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή Emerging EMEA.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από 546 στελέχη της επενδυτικής κοινότητας, αναλυτές και διαχειριστές κεφαλαίων που εκπροσωπούν 341 επενδυτικούς οργανισμούς, αποτυπώνοντας την εικόνα που έχουν οι διεθνείς αγορές για τις εισηγμένες εταιρείες και τις διοικητικές τους ομάδες.

Η νέα διάκριση του Βασίλη Ψάλτη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Alpha Bank ολοκληρώνει έναν πολυετή κύκλο μετασχηματισμού, έχοντας επιστρέψει σε ισχυρή κερδοφορία και καταγράφοντας το 2025 τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα στην ιστορία της.

Σύμφωνα με τραπεζικούς παράγοντες, η επαναλαμβανόμενη αναγνώριση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα αντανακλά την εμπιστοσύνη που έχει οικοδομήσει η διοίκηση απέναντι στους θεσμικούς επενδυτές, αλλά και τη συνέπεια στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της τράπεζας τα τελευταία χρόνια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η Alpha Bank δεν διακρίθηκε μόνο για την ηγεσία της, αλλά και για τη συνολική λειτουργία των επενδυτικών σχέσεων. Η ομάδα Investor Relations κατέκτησε την πρώτη θέση στις κατηγορίες IR Program, IR Team και Investor/Analyst Event, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδει ο Όμιλος στη διαφάνεια και τη συνεχή επικοινωνία με τις αγορές.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή του επικεφαλής Investor Relations, Ιάσωνα Κεπαπτσόγλου, ο οποίος αναδείχθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κορυφαίος επαγγελματίας Investor Relations στην περιοχή, επίδοση που ενισχύει περαιτέρω το προφίλ της τράπεζας στους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.

Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η πρόοδος που κατέγραψε η Alpha Bank στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Η τράπεζα κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία ESG Program, βελτιώνοντας σημαντικά την περσινή της επίδοση. Η διάκριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη στρατηγική επιλογή του Ομίλου να ενσωματώσει τα κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης στον πυρήνα της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

Παράλληλα, κορυφαία αξιολόγηση απέσπασε και το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, το οποίο αναδείχθηκε πρώτο στην κατηγορία Company Board, ενισχύοντας την εικόνα ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης που επιδιώκει να προβάλει η Alpha Bank στις διεθνείς αγορές.

Θετική ήταν και η παρουσία του Chief Financial Officer του Ομίλου, Βασίλη Κοσμά, ο οποίος συμμετείχε για πρώτη φορά στη διαδικασία αξιολόγησης και κατέλαβε θέση μεταξύ των κορυφαίων στελεχών του κλάδου. Η διάκριση αποδίδεται τόσο στη στρατηγική διαχείρισης κεφαλαίων όσο και στην αποτελεσματική επικοινωνία των οικονομικών επιδόσεων της τράπεζας προς τους επενδυτές.

Οι νέες διακρίσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνικές τράπεζες επιχειρούν να ενισχύσουν περαιτέρω τη διεθνή τους παρουσία και να διευρύνουν τη βάση των επενδυτών τους. Για την Alpha Bank, η διατήρηση της πρωτιάς για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αποτελεί ένα ακόμη δείγμα ότι οι στρατηγικές επιλογές της διοίκησης συνεχίζουν να βρίσκουν θετική ανταπόκριση στις διεθνείς αγορές, ενισχύοντας την αξιοπιστία και το επενδυτικό προφίλ του Ομίλου.

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