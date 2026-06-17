Παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο της νέας θητείας Θεοδωρόπουλου στον ΣΕΒ

Με κεντρικό μήνυμα ότι η παραγωγικότητα αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια, ο ΣΕΒ πραγματοποίησε την ετήσια γενική του συνέλευση, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας θητείας του Σπύρου Θεοδωρόπουλου στην προεδρία του Συνδέσμου και θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα όπως το ενεργειακό κόστος, οι επενδύσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης αναδείχθηκε η νέα διοίκηση του Συνδέσμου, με αντιπροέδρους τη Ράνια Αικατερινάρη, τον Ανδρέα Σιάμισιη και τον Βασίλη Ψάλτη, ενώ στη νέα ηγετική ομάδα συμμετέχουν κορυφαία στελέχη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας από τους κλάδους της βιομηχανίας, της ενέργειας, του λιανεμπορίου, των τραπεζών και της τεχνολογίας.

Στην ομιλία του, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο υψηλό ενεργειακό κόστος, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί έναντι ανταγωνιστικών χωρών της περιοχής και ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια εθνικών παρεμβάσεων για τη μείωση του βάρους που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Παράλληλα, έθεσε ως βασικές προτεραιότητες τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, την ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, την προώθηση των επενδύσεων μέσω ταχύτερων διαδικασιών αδειοδότησης και την αξιοποίηση φορολογικών κινήτρων, όπως οι υπεραποσβέσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη μεγέθυνσης των ελληνικών επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι η αύξηση του μεγέθους τους αποτελεί προϋπόθεση για υψηλότερη παραγωγικότητα, καλύτερους μισθούς και μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία χρειάζεται περισσότερες συνεργασίες, συγχωνεύσεις και κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τις επιχειρηματικές συνενώσεις.

Σημαντική θέση στην ατζέντα του ΣΕΒ καταλαμβάνει και η τεχνητή νοημοσύνη. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου υποστήριξε ότι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την τεχνολογία αυτή ως ζήτημα που δεν τις αφορά άμεσα, παρά το γεγονός ότι μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα αύξησης της παραγωγικότητας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Μάρκος Βερέμης, ο οποίος τόνισε ότι η μείωση του χάσματος παραγωγικότητας μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης περνά μέσα από την ταχύτερη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι ήδη περισσότερες από 100 τεχνολογικές επιχειρήσεις συμμετέχουν στις σχετικές πρωτοβουλίες του Συνδέσμου.

Από την πλευρά του τραπεζικού συστήματος, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, υπογράμμισε ότι το βασικό διαρθρωτικό πρόβλημα της χώρας παραμένει η παραγωγικότητα. Όπως ανέφερε, οι Έλληνες εργαζόμενοι απασχολούνται περισσότερες ώρες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ωστόσο η παραγωγή ανά εργαζόμενο παραμένει σημαντικά χαμηλότερη. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε μεγαλύτερη κατεύθυνση των χρηματοδοτήσεων σε επενδύσεις που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε και την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Η Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου στάθηκε στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μείωση της γραφειοκρατίας, εκτιμώντας ότι δημιουργούνται σημαντικές ευκαιρίες για τη βιομηχανία και τις εξαγωγές.

Στο πεδίο της ενέργειας, ο Ανδρέας Σιάμισιης προειδοποίησε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις υπενθυμίζουν τη σημασία της ενεργειακής επάρκειας και των ισχυρών βιομηχανικών υποδομών, ενώ τόνισε ότι η πράσινη μετάβαση απαιτεί ρεαλιστικές πολιτικές και αναγνώριση του πραγματικού κόστους προσαρμογής.

Το στίγμα της συνέλευσης συνοψίστηκε στην κοινή διαπίστωση ότι η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει σημαντικό μέρος της αξιοπιστίας της, ωστόσο το επόμενο βήμα απαιτεί υψηλότερη παραγωγικότητα, περισσότερες επενδύσεις, ταχύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό και ένα πιο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

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