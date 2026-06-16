ΔΑΑ: Αυξήθηκαν οι επιβάτες, μειώθηκαν τα κέρδη λόγω χαμηλότερων αεροπορικών εσόδων

Ισχυρή ανάπτυξη στην επιβατική κίνηση, αλλά χαμηλότερη κερδοφορία κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς η αύξηση των ταξιδιωτών δεν κατάφερε να αντισταθμίσει τη μείωση των εσόδων από τις αεροπορικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου, η επιβατική κίνηση συνέχισε να κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με το αεροδρόμιο να υποδέχεται 6,3 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 8,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η δυναμική παρέμεινε ιδιαίτερα ισχυρή κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους, με την κίνηση να αυξάνεται κατά 8,6% τον Ιανουάριο και κατά 13,2% τον Φεβρουάριο. Η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε τον Μάρτιο, όταν η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 3,8%, εξέλιξη που η διοίκηση συνδέει με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στη διεθνή ταξιδιωτική αγορά.

Παρά την αύξηση των επιβατών, τα οικονομικά μεγέθη του αεροδρομίου κινήθηκαν πτωτικά. Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα διαμορφώθηκαν στα 126,3 εκατ. ευρώ, έναντι 138,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας μείωση 8,6%.

Αντίστοιχα, τα EBITDA υποχώρησαν στα 59,1 εκατ. ευρώ από 68,8 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) διαμορφώθηκαν στα 37,9 εκατ. ευρώ έναντι 48,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η μεγαλύτερη πίεση αποτυπώθηκε στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων, καθώς τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 18,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 27,9% σε σχέση με τα 26,2 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2025.

Καθοριστικό ρόλο στη μείωση της κερδοφορίας διαδραμάτισαν τα χαμηλότερα αεροπορικά έσοδα, τα οποία περιορίστηκαν στα 77,2 εκατ. ευρώ από 86,4 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η διοίκηση αποδίδει την εξέλιξη αυτή κυρίως στην προσωρινή έκπτωση 30% στην επιβατική χρέωση αεροσταθμού, η οποία εφαρμόζεται από τον Οκτώβριο του 2025 έως και το τέλος Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των προβλέψεων της σύμβασης παραχώρησης.

Στον αντίποδα, οι εμπορικές δραστηριότητες συνέχισαν να ενισχύονται. Τα μη αεροπορικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,8%, φτάνοντας τα 35 εκατ. ευρώ, από 33,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τα καταστήματα λιανικής, τις εμπορικές παραχωρήσεις και τις λοιπές εμπορικές δραστηριότητες που επωφελήθηκαν από την αυξημένη επιβατική κίνηση.

Ωστόσο, η διοίκηση σημειώνει ότι η καταναλωτική δαπάνη εντός του αεροδρομίου εμφανίστηκε πιο συγκρατημένη από τις αρχικές εκτιμήσεις, καθώς η αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασε τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Παράλληλα, τα έσοδα από τη στάθμευση οχημάτων επηρεάστηκαν από τις εργασίες κατασκευής του νέου πολυώροφου χώρου στάθμευσης.

Την ίδια στιγμή, ο ΔΑΑ συνεχίζει να «τρέχει» το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία του. Το σχέδιο, συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ, στοχεύει στην αύξηση της δυναμικότητας του αεροδρομίου στα 40 εκατ. επιβάτες ετησίως έως το 2032.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η επέκταση των εγκαταστάσεων του κύριου και του δορυφορικού αεροσταθμού κατά περίπου 150.000 τετραγωνικά μέτρα, η δημιουργία νέου VIP terminal, πρόσθετων θέσεων στάθμευσης αεροσκαφών και ενός νέου επταώροφου πάρκινγκ χωρητικότητας 3.365 θέσεων.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για το νέο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών και το πολυώροφο πάρκινγκ, ενώ η επιλογή του βασικού αναδόχου για τις μεγάλες επεκτάσεις των αεροσταθμών αναμένεται μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Παρά τις πιέσεις στην κερδοφορία, η οικονομική θέση της εταιρείας παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στα 332,2 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου, αυξημένα κατά περίπου 23 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025, ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 715,1 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των μεγάλων επενδύσεων της επόμενης περιόδου, η διοίκηση εξετάζει επίσης την έκδοση διεθνούς ομολογιακού δανείου επενδυτικής βαθμίδας ύψους 500 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η επέκταση του αεροδρομίου αποτελεί πλέον τη βασική στρατηγική προτεραιότητα της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια.

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