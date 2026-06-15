ΑΔΜΗΕ: Η αύξηση κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ ξεκλειδώνει έργα διασύνδεσης 6 δισ. ευρώ

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, μέσω της οποίας ο Διαχειριστής επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ, αποτελεί το εφαλτήριο για την υλοποίηση ενός νέου επενδυτικού προγράμματος που θα επηρεάσει καθοριστικά την ανάπτυξη των ηλεκτρικών υποδομών της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, η κεφαλαιακή ενίσχυση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης για τον Διαχειριστή, με επίκεντρο μεγάλα έργα διασύνδεσης που θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια, θα διευκολύνουν τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα αναβαθμίσουν το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας.

Το βιβλίο προσφορών για Έλληνες και ξένους επενδυτές ανοίγει στις 16 Ιουνίου και θα παραμείνει ενεργό για τρεις ημέρες. Ήδη οι δύο βασικοί μέτοχοι, το Ελληνικό Δημόσιο που διατηρεί ποσοστό 51% και η κινεζική State Grid με ποσοστό 24%, έχουν ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησής τους, διασφαλίζοντας τη διατήρηση του δημόσιου ελέγχου και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τον κ. Μανουσάκη, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα επιταχύνουν την υλοποίηση κρίσιμων έργων που βρίσκονται στον σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ, ενώ παράλληλα η στήριξη που παρέχεται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία των επενδύσεων αυτών για τη χώρα.

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή έως το 2029 ανέρχεται σε περίπου 6 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει έργα που αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Ελλάδας, με αιχμή τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών και την ενίσχυση των διεθνών ενεργειακών διασυνδέσεων.

Μεταξύ των σημαντικότερων παρεμβάσεων βρίσκεται η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων. Το έργο προβλέπει τη σύνδεση της Κορίνθου με την Κω μέσω υποβρύχιου καλωδίου συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης μήκους περίπου 430 χιλιομέτρων. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν νέες συνδέσεις μεταξύ Κω, Ρόδου και Καρπάθου, ενισχύοντας την ενεργειακή επάρκεια των νησιών.

Για το συγκεκριμένο έργο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Ο διαγωνισμός για τους σταθμούς μετατροπής και τον νέο υποσταθμό GIS στην Κω έχει προϋπολογισμό 809,1 εκατ. ευρώ, ενώ το υποβρύχιο καλωδιακό σύστημα, συνολικού μήκους 1.290 χιλιομέτρων και ισχύος 1.000 MW, εκτιμάται ότι θα απαιτήσει επενδύσεις ύψους 1,35 δισ. ευρώ.

Παράλληλα προχωρά το φιλόδοξο σχέδιο διασύνδεσης των νησιών του βορείου Αιγαίου. Η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Σκύρος θα συνδεθούν με το ηπειρωτικό σύστημα μέσω υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης, ενισχύοντας την ασφάλεια τροφοδοσίας και δημιουργώντας προϋποθέσεις για μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο σχετικός διαγωνισμός για τα καλωδιακά έργα έχει ήδη ολοκληρωθεί, με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 2,07 δισ. ευρώ. Ανάδοχοι αναδείχθηκαν η Fulgor για το πρώτο τμήμα και η Prysmian Powerlink για το δεύτερο, ενώ παράλληλα προχωρά ο διαγωνισμός για την ανάπτυξη νέων υποσταθμών στα νησιά, συνολικού ύψους 291 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει ο ΑΔΜΗΕ και στη δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, γνωστή ως GRITA 2. Το έργο αναπτύσσεται σε συνεργασία με τον ιταλικό διαχειριστή Terna και αφορά νέα υποθαλάσσια διασύνδεση συνεχούς ρεύματος ισχύος 1.000 MW.

Η νέα ενεργειακή γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τις δυνατότητες ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας και να ενισχύσει τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες βυθού, οι περιβαλλοντικές μελέτες και οι διαδικασίες αδειοδότησης, ενώ το έργο έχει ενταχθεί στη λίστα Έργων Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη ολοκληρώσει σημαντικά έργα τα προηγούμενα χρόνια, όπως τις διασυνδέσεις της Κρήτης και τη δεύτερη ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας – Βουλγαρίας, ενώ εντός του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί και η τέταρτη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Διαχειριστή, οι νέες επενδύσεις θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών ρύπων, στον περιορισμό του κόστους ηλεκτροπαραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά και στη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για ένα πιο σύγχρονο και ανθεκτικό ενεργειακό σύστημα.

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