Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την είσοδο της Chevron στο Block 10 του Κυπαρισσιακού Κόλπου

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την είσοδο της Chevron στο Block 10, τη θαλάσσια παραχώρηση που βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στο νότιο Ιόνιο, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την οριστική μεταβίβαση ποσοστού συμμετοχής από τη HELLENiQ ENERGY προς τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό.

Με την ολοκλήρωση των εγκρίσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την ΕΔΕΥΕΠ και το Υπουργείο Εξωτερικών ως προς την Άμεση Ξένη Επένδυση, η Chevron αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να αποκτήσει το 70% της παραχώρησης και να αναλάβει τον ρόλο του εντολοδόχου, δηλαδή του operator. Το ποσοστό της HELLENiQ ENERGY θα διαμορφωθεί στο 30%.

Η εξέλιξη αυτή συζητήθηκε σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, σε σύσκεψη εργασίας στο ΥΠΕΝ, με τη συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, του Υφυπουργού, κ. Νίκου Τσάφου, της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κας Δέσποινας Παληαρούτα, της Πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΔΕΥΕΠ, κ. Αριστοφάνη Στεφάτου, του Διευθυντή Ερευνών Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής της Chevron, κ. Andrew Deighan, και του Διευθύνοντος Συμβούλου της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέα Σιάμισιη.

Το αίτημα για την είσοδο της Chevron στο Block 10 είχε υποβληθεί επισήμως στις 28 Μαΐου από τις Chevron και HELLENiQ ENERGY. Παράλληλα, είχε ζητηθεί η μεταβίβαση του ρόλου του operator από τη HELLENiQ ENERGY στη Chevron, καθώς και 15μηνη παράταση της 2ης Ερευνητικής Φάσης.

Το Block 10 έχει ήδη περάσει από σημαντικό ερευνητικό στάδιο, καθώς έχουν ολοκληρωθεί γεωλογικές, γεωφυσικές και περιβαλλοντικές μελέτες, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί σεισμικές έρευνες 2D και 3D. Η νέα κοινοπραξία θα αξιολογήσει τα δεδομένα προκειμένου να αποφασίσει αν θα περάσει στην 3η Ερευνητική Φάση, η οποία περιλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης.

Η συγκεκριμένη παραχώρηση είναι η πέμπτη θαλάσσια περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται πλέον η κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ ENERGY στην Ελλάδα, μετά τις τέσσερις νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι διαδικασίες για την είσοδο της Chevron στο Block 10. Η συμμετοχή της Chevron, μίας από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, σε πέμπτη κατά σειρά θαλάσσια περιοχή της χώρας για έρευνα υδρογονανθράκων, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την υπεύθυνη αξιοποίηση των εθνικών μας πόρων. Μία αξιοποίηση που γίνεται με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Πατρίδας μας και τη δυνατότητα σημαντικής αύξησης των δημοσίων εσόδων. Επιβεβαιώνεται, παράλληλα, η εμπιστοσύνη κορυφαίων διεθνών επενδυτών στις προοπτικές της Πατρίδας μας και στο σταθερό και αποτελεσματικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Η Ελλάδα έχει εδραιωθεί ως αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Με συνέπεια και σχέδιο ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα, προσελκύει επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και αναβαθμίζει διαρκώς τη γεωστρατηγική της θέση.

Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΕΔΕΥΕΠ, καθώς και τους εκπροσώπους της Chevron και της HELLENiQ ENERGY για την άριστη συνεργασία, που μας επέτρεψε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία σε χρόνο-ρεκόρ. Συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα, ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της, προς όφελος των πολιτών και των επόμενων γενεών».

Η Πρέσβης των ΗΠΑ, κα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σχολίασε:

«Η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων της Ελλάδας, η οποία προωθείται μέσω συνεργασιών όπως αυτή μεταξύ της Chevron και της HELLENiQ ENERGY, με τη στήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ΕΔΕΥΕΠ, εμβαθύνει και ενισχύει την ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής.

Με αυτόν τον τρόπο, επιταχύνει την ανάδειξη της Ελλάδας σε έναν δυναμικό περιφερειακό ενεργειακό κόμβο και σε έναν στρατηγικό πυλώνα της ενεργειακής ασφάλειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αποτελεί απόδειξη ότι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι στενότεροι σύμμαχοί τους συνεργάζονται ως ένα, μπορούν να επιτυγχάνουν ουσιαστικά αποτελέσματα».

O Διευθυντής Ερευνών Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής της Chevron, κ. Andrew Deighan, ανέφερε:

«Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για τη Chevron, καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε τη δυναμική μας στην περιοχή της Μεσογείου, μια περιοχή στην οποία επιδιώκουμε να επεκτείνουμε και να ενδυναμώσουμε περαιτέρω το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων.

Μαζί με τον εταίρο μας, τη HELLENiQ ENERGY, και την Ελληνική Δημοκρατία, προσβλέπουμε στην αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων στο Block 10, το οποίο βρίσκεται σε μια ενδιαφέρουσα, υπό εξερεύνηση περιοχή.

Η Chevron διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός της εμπειρίας και υποστήριξης από πλευράς του εταίρου μας, σε συνέργεια με τους δικούς μας πόρους και τεχνολογικές δυνατότητες, θα συμβάλλει στην προώθηση και αξιοποίηση νέων ενεργειακών πηγών στην περιοχή».

O Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, συμπλήρωσε:

«Η είσοδος της Chevron στο Block 10, συμπληρώνει την υφιστάμενη συνεργασία μας και ευθυγραμμίζει τα ποσοστά των δύο εταιριών σε όλα τα blocks στο νότιο Ιόνιο, διαμορφώνοντας, έτσι, μια πολύ μεγαλύτερη ερευνητική περιοχή όπου συμμετέχουμε από κοινού. Η κινητικότητα και ευελιξία σε χαρτοφυλάκια παραχωρήσεων και η δυνατότητα δραστηριοτήτων σε μεγαλύτερες περιοχές, είναι κάτι που προσελκύει τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου και επιτρέπει συνέργειες, αρχικά στην έρευνα και πιθανόν αργότερα στην ανάπτυξη.

Οι εργασίες που ήδη είχαμε ολοκληρώσει στο Block 10 τα προηγούμενα χρόνια, επέτρεψαν την καλύτερη αξιολόγηση των προοπτικών και την είσοδο της Chevron σε όλο το χαρτοφυλάκιο. Η διαφοροποίηση του ποσοστού μας είναι κίνηση απόλυτα συμβατή με τη στρατηγική διαχείρισης των περιοχών έρευνας ως ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο, στο οποίο μπορούν και πρέπει να γίνονται αλλαγές ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Η σταθερή στρατηγική και ουσιαστική δουλειά των τελευταίων ετών, αλλά και η ταχύτερη αντίδραση και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τέτοιου είδους δυναμικές κινήσεις, που μόνο θετικά μπορούν να επηρεάσουν την Εταιρεία, τη χώρα μας, αλλά και ευρύτερα την περιοχή».

O Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), κ. Αριστοφάνης Στεφάτος, υπογράμμισε:

«Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων για την είσοδο της Chevron στο Block 10, σε διάστημα μικρότερο των 20 ημερών, αποτελεί μια ακόμα εξαιρετική διοικητική επίδοση και ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για το ελληνικό πρόγραμμα έρευνας υδρογονανθράκων. Οφείλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Υπουργό, κ. Σταύρο Παπασταύρου, και το επιτελείο του Υπουργείου για την εξαιρετική συνεργασία τους που επέτρεψε αυτήν την πρωτοφανή σε ταχύτητα επίδοση. Καλωσορίζουμε τη Chevron που αναλαμβάνει ρόλο εντολοδόχου σε μία ακόμη ερευνητική παραχώρηση στην Ελλάδα, και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας με την Κοινοπραξία Chevron-HELLENiQ ENERGY για την επόμενη φάση εργασιών στο Block 10. Πρόκειται για μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει ξανά την εμπιστοσύνη κορυφαίων διεθνών επενδυτών στο υπεράκτιο δυναμικό της χώρας, και αναδεικνύει την ικανότητα της Ελληνικής Πολιτείας και των θεσμών της να υποστηρίζουν στρατηγικές επενδύσεις με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, και διαφάνεια».

Διαβάστε επίσης:

Ανακαινίζω 2026: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα – Τα κριτήρια, οι ημερομηνίες και οι προϋποθέσεις για το πρόγραμμα

Πιερρακάκης: «Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ως μία ενιαία αγορά – Η ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης απαιτεί κοινή δράση»

Handelsblatt: Η στρατηγική Πιερρακάκη για τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους φέρνει αποτελέσματα