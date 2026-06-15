Ανακαινίζω 2026: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα – Τα κριτήρια, οι ημερομηνίες και οι προϋποθέσεις για το πρόγραμμα

Άνοιξε η πλατφόρμα anakainisi.apps.gov.gr για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Η επιδότηση που παρέχεται για ανακαίνιση σπιτιού είναι ιδιαίτερα «γενναιόδωρη», ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι όμως θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί ως προς τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τα ποσά.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η διαδικασία δεν είναι άμεση, καθώς μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα εκδίδονται οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Σε δεύτερο στάδιο, οι δικαιούχοι που θα προκύψουν θα πρέπει να δηλώνουν ποιες εργασίες θα θέλουν να κάνουν, και έπειτα θα δίνεται η προκαταβολή, θα ξεκινούν οι ανακαινίσεις και θα εξοφληθεί η επιδότηση.

Πώς γίνεται η αίτηση στο gov.gr

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 στην ΕΡΤ:

Με τη χρήση των κωδικών Taxisnet, ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώνει αν είναι επιλέξιμος, σε ποια εισοδηματική κατηγορία εντάσσεται και ποιο από τα ακίνητά του επιθυμεί να ανακαινίσει. Η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας θα μπορεί να εκδίδεται έως τις 24 Αυγούστου 2026.

Σε δεύτερο στάδιο, οι δικαιούχοι θα υποβάλουν την αίτηση χρηματοδότησης και θα δηλώσουν τις εργασίες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν. Το 60%–80% της χρηματοδότησης αφορά εργασίες ανακαίνισης και το 20%-40% ήπιες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Mετά την υπαγωγή της αίτησης, θα καταβάλλεται το 60% του εγκεκριμένου ποσού της επιχορήγησης σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Για τη χρήση της, ο δικαιούχος θα πρέπει προηγουμένως να έχει καταβάλει, μέσω του τραπεζικού συστήματος, το 40% της προβλεπόμενης ίδιας συμμετοχής του προς τους αναδόχους ή τους προμηθευτές και να υποβάλει τα σχετικά αποδεικτικά.

Ποιο ποσό καλύπτει για ενεργειακή αναβάθμιση και ποιο για εργασίες

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 480 εκατ. ευρώ, προβλέπει επιχορήγηση από 70% έως 95% και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Επιπλέον, καλύπτονται έως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους.

Σημειώνεται ότι στην πλειοψηφία τους, οι δικαιούχοι θα λάβουν είτε 70% είτε 80% επιδότηση ανακαίνισης. Τα κλειστά σπίτια θα λάβουν μονάχα το 80%, δηλαδή όσα δεν είναι ηλεκτροδοτούμενα.

Επίσης, τα 36.000 ευρώ είναι το ανώτατο ποσό για ανακαίνιση. Από αυτά, το 60%-80% των χρημάτων θα καλύψουν εργασίες ανακαίνισης, και το 20%-40% ενεργειακές παρεμβάσεις.

Προβλέπεται πρόσθετο ποσό έως 2.500 ευρώ για έξοδα που συνδέονται με τον μηχανικό, το ενεργειακό πιστοποιητικό, την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, την άδεια και τον έλεγχο ολοκλήρωσης των εργασιών.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για ένα νοικοκυριό με δύο παιδιά, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα φτάνει τις 45.000 ευρώ. Πρόσθετη προσαύξηση του ποσοστού επιχορήγησης προβλέπεται, με τους όρους της δράσης, για κατοικίες σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και για άτομα με αναπηρία ή οικογένειες με μέλος με αναπηρία.

Ποια ακίνητα ορίζονται ως κενά

Το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η Κατηγορία Ι αφορά τα κλειστά ακίνητα, δηλαδή εκείνα που ήταν αχρησιμοποίητα τη διετία 2024-2025, καταγράφοντας κατανάλωση ρεύματος μικρότερη των 50 kWh ή έχοντας κομμένο ρεύμα, ενώ παράλληλα εμφανίζονται ως κενά στο έντυπο Ε2 του 2025. Η Κατηγορία ΙΙ αφορά τα ανοιχτά ακίνητα, τα οποία δηλώνονται ως κύρια κατοικία στο έντυπο Ε1 του 2025.

Ποιες είναι επιλέξιμες κατοικίες για ανακαίνιση

Οι επιλέξιμες κατοικίες πρέπει να διαθέτουν οικοδομική άδεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 και να έχουν επιφάνεια κύριων χώρων έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, το όριο αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς να μεταβάλλεται το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης. Το ακίνητο πρέπει να ανήκει στην ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερα. Εξαιρούνται όσα ακίνητα διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση ή έχουν λάβει άλλη επιδότηση από το 2020 και μετά.

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