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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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15.06.2026 10:43

Στα χαμηλότερα επίπεδα του τριμήνου η τιμή στο πετρέλαιο μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Ο πληθωρισμός όμως θα… μείνει

15.06.2026 10:43
petrelaio

Σημαντική πτώση 4 μονάδων παρουσιάζει η τιμή στο αργό πετρέλαιο, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών.

Η συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχει επηρεάσει θετικά τις αγορές, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος το Brent υποχώρησε κατά 3,6%, στα 84,21 δολάρια ανά βαρέλι. 

Παράλληλα, το WTI κατέγραψε πτώση άνω του 4%, διαμορφούμενο στα 81,38 δολάρια ανά βαρέλι. 

Η συμφωνία για σταδιακό άνοιγμα του του Στενού του Ορμούζ, δίνει ανάσα και στις ΗΠΑ με την μέση τιμή στην βενζίνη να πέφτει στα 4,07 δολάρια από τα 4,56.

Ωστόσο, οι τιμές παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τα προπολέμου επίπεδα, με τον πληθωρισμό να μην αναμένεται να υποχωρήσει τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές.

Εκτίμησαν βέβαια πως οι τιμές των καυσίμων θα μπορούσαν να συνεχίσουν να πέφτουν εφόσον συνεχιστεί η πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου.

Ομως, προειδοποιούν πως θα χρειαστούν αρκετοί μήνες για να αποκατασταθεί πλήρως η ισορροπία στην αγορά, με τον πληθωρισμό να μένει σε υψηλά επίπεδα. 

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