Άρειος Πάγος για νόμο Κατσέλη: Στοχευμένη παρέμβαση εξετάζει το ΥΠΟΙΚ

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Σε αναζήτηση μιας «χρυσής τομής» που θα ξεμπλοκάρει χιλιάδες εγκλωβισμένους δανειολήπτες χωρίς όμως να προκαλέσει συστημικούς κινδύνους στις τράπεζες βρίσκεται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στον απόηχο της ιστορικής απόφασης του Αρείου Πάγου για τον τρόπο εκτοκισμού των δανειζόμενων κεφαλαίων του νόμου Κατσέλη.
Το οικονομικό επιτελείο και προσωπικά ο Υπουργός, Κυριάκος Πιερρακάκης, αντιμετωπίζουν το ζήτημα με διπλή οπτική: από τη μία αναγνωρίζουν το τεράστιο κοινωνικό βάρος που σηκώνουν περίπου 50.000 ενεργά νοικοκυριά, και από την άλλη σταθμίζουν τις πιέσεις που ασκούν οι servicers και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για το ενδεχόμενο μιας άναρχης αναδρομικής «τρύπας» ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες και με βάση τα όσα δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης, η κυβερνητική προσέγγιση δεν θα βασιστεί σε «οριζόντιες και εύκολες υποσχέσεις», αλλά θα κινηθεί πάνω σε τρεις πολύ συγκεκριμένους άξονες:
Τα επιτελικά στελέχη της οδού Νίκης αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας στοχευμένης νομοθετικής παρέμβασης μόλις ολοκληρωθεί η ακτινογραφία της απόφασης. Μια τέτοια παρέμβαση δεν θα ακυρώνει την ετυμηγορία του Αρείου Πάγου, αλλά θα ορίζει έναν σαφή, ενιαίο μηχανισμό για το πώς οι servicers θα επανυπολογίζουν τις δόσεις, ώστε να αποφευχθούν νέες δικαστικές διαμάχες.
Η ανάγκη για ρύθμιση γίνεται άμεση αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος της ελάφρυνσης που φέρνει η δικαστική απόφαση, αλλάζοντας ριζικά τη βιωσιμότητα των δανείων. Με τον παλιό τρόπο των πιστών, ο τόκος υπολογιζόταν στο σύνολο της οφειλής, ενώ τώρα περιορίζεται μόνο στο ποσό της μηνιαίας δόσης.
Τα επίσημα χρηματοοικονομικά παραδείγματα αποτυπώνουν ανάγλυφα τη διαφορά (με ενδεικτικό επιτόκιο 4,5% και ορίζοντα αποπληρωμής τα 20 έτη):
Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση συνολικής οφειλής ύψους 100.000 ευρώ με επιτόκιο 3%. Με το προηγούμενο καθεστώς των πιστωτών, ο ετήσιος τόκος άγγιζε τις 3.000 ευρώ, δηλαδή 250 ευρώ τον μήνα. Με τη νέα ερμηνεία του Αρείου Πάγου, ο ετήσιος τόκος περιορίζεται στα μόλις 180 ευρώ, δηλαδή 15 ευρώ τον μήνα, εξασφαλίζοντας ένα άμεσο μηνιαίο όφελος της τάξης των 235 ευρώ για τον δανειολήπτη.
Το Υπουργείο καλείται πλέον να πάρει τα ηνία προκειμένου να εφαρμόσει αυτή τη βιώσιμη ελάφρυνση στην πράξη, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι servicers δεν θα «παγώσουν» τις διαδικασίες επανυπολογισμού προβάλλοντας νομικές ασάφειες.
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