e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου

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Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν e-ΕΦΚΑ και Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) από σήμερα, Δευτέρα (15/6), μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου.
Συνολικά θα καταβληθούν πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ σε 48.150 δικαιούχους.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
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