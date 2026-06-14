Φορολογικές δηλώσεις 2026: Έως τη Δευτέρα η προθεσμία για έκπτωση 3% στον φόρο

Μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1, προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% στον φόρο εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα τον εξοφλήσουν εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, έως τις 10 Ιουνίου 2026 είχαν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1 και 770.000 δηλώσεις Ε3 από επαγγελματίες και αγρότες. Καθώς απομένει ένας μήνας έως τη λήξη της προθεσμίας, περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά δεν έχουν ακόμη υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Οι εκπτώσεις ανάλογα με τον χρόνο υποβολής

Με βάση το χρονοδιάγραμμα των φορολογικών δηλώσεων για το 2026:

Έκπτωση 4% κατοχύρωσαν όσοι υπέβαλαν αρχική δήλωση έως τις 15 Μαΐου και εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο έως τις 31 Ιουλίου.

Έκπτωση 3% δικαιούνται όσοι υποβάλουν τη δήλωσή τους από τις 16 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, εφόσον επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση έως τις 31 Ιουλίου.

Έκπτωση 2% δικαιούνται όσοι υποβάλουν δήλωση από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου και εξοφλήσουν επίσης εφάπαξ τον φόρο έως τις 31 Ιουλίου.

Ο φόρος εισοδήματος μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ είτε σε έως οκτώ μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026 και η τελευταία έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2027.

Μέσος πρόσθετος φόρος 1.785 ευρώ

Από τις δηλώσεις που έχουν εκκαθαριστεί έως σήμερα, περίπου μία στις τρεις (32,3%) είναι χρεωστική, δηλαδή περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο. Το μέσο ποσό του πρόσθετου φόρου ανέρχεται στα 1.785 ευρώ.

Με βάση αυτό το ποσό, η μέση έκπτωση για όσους υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τη Δευτέρα και εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο διαμορφώνεται στα 53 ευρώ. Για όσους υποβάλουν δήλωση μετά τις 16 Ιουνίου, η αντίστοιχη έκπτωση περιορίζεται στα 35 ευρώ, ενώ όσοι υπέβαλαν έως τις 15 Μαΐου εξασφάλισαν μέση έκπτωση περίπου 70 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, υψηλό παραμένει και το ποσοστό των πιστωτικών εκκαθαριστικών, το οποίο ανέρχεται στο 31,7%, με τη μέση επιστροφή φόρου να φτάνει τα 290 ευρώ. Το υπόλοιπο 36% των δηλώσεων είναι μηδενικό, χωρίς να προκύπτει ούτε πρόσθετος φόρος ούτε επιστροφή.

Προσοχή στις τροποποιητικές δηλώσεις

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση των αναδρομικών αποδοχών του 2024. Η ΑΑΔΕ έχει ενεργοποιήσει στην πλατφόρμα myAADE την εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν αναδρομικά μισθών και συντάξεων του 2024, με προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Παρότι τα σχετικά ποσά ενδέχεται να εμφανίζονται στο ενημερωτικό εισοδημάτων του 2026 για τα εισοδήματα του 2025, πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά στο φορολογικό έτος στο οποίο αφορούν και όχι στο έτος κατά το οποίο καταβλήθηκαν.

Επιπλέον, προσοχή απαιτείται και στις προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων. Τον Μάιο, η ΑΑΔΕ προχώρησε στην αυτοματοποιημένη υποβολή 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων, που αφορούσαν συνολικά 999.523 φορολογούμενους. Ωστόσο, η ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων παραμένει στον ίδιο τον φορολογούμενο, ο οποίος οφείλει να ελέγξει προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα δεδομένα και να προχωρήσει σε διορθώσεις όπου απαιτείται.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή ανακρίβειες, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως τις 15 Ιουλίου 2026.

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