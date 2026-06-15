Ρευματοκλοπές: Βελτίωση βλέπει ο ΔΕΔΔΗΕ, υψηλότερους στόχους ζητά η ΡΑΑΕΥ

Μήνυμα συγκρατημένης αισιοδοξίας για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών και των απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας εξέπεμψαν ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Νίκος Τσάφος και η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ, υποστηρίζοντας ότι η πολυετής ανοδική πορεία των μη τεχνικών απωλειών έχει ανακοπεί και ότι το δίκτυο εισέρχεται σε φάση σταδιακής εξομάλυνσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, οι συνολικές απώλειες στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, μετά την κορύφωσή τους στο 11,4% το 2023, υποχώρησαν στο 10,8% το 2024 και εκτιμάται ότι θα μειωθούν στο 10,4% το 2025 και στο 10% το 2026. Ο κ. Τσάφος απέδωσε τη μεγάλη αύξηση των τελευταίων ετών στις διαδοχικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, οι οποίες δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για την εξάπλωση των ρευματοκλοπών.

Όπως τόνισε, τα μέτρα που εφαρμόζονται – εντατικοί έλεγχοι, βεβαίωση παραβάσεων και σταδιακή ανάπτυξη έξυπνων μετρητών – αρχίζουν να αποδίδουν, με την εικόνα να επιστρέφει σταδιακά σε επίπεδα προ της ενεργειακής κρίσης. Το κόστος των μη τεχνικών απωλειών εξακολουθεί να ανέρχεται σε περίπου 450 εκατ. ευρώ ετησίως και μετακυλίεται στους συνεπείς καταναλωτές, επιβαρύνοντας τους λογαριασμούς κατά περίπου 60 ευρώ τον χρόνο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η αποκλιμάκωση των απωλειών και η αξιοποίηση των εισπράξεων από πρόστιμα αναμένεται να αποφέρει όφελος 150-200 εκατ. ευρώ την περίοδο 2024-2025.

Παρά τη βελτίωση που καταγράφεται, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) θεωρεί ότι οι στόχοι που θέτει ο Διαχειριστής παραμένουν ανεπαρκώς φιλόδοξοι. Στην πρόσφατη απόφασή της για τη ρυθμιστική περίοδο 2025-2028, η Αρχή χαρακτηρίζει «εξαιρετικά συντηρητική» την πρόταση του ΔΕΔΔΗΕ για ετήσια μείωση των απωλειών κατά 2,5%, εκτιμώντας ότι οδηγεί στη διατήρηση υψηλών επιπέδων απωλειών για πολλά ακόμη χρόνια.

Η διαφωνία αφορά τόσο τους στόχους όσο και τη μεθοδολογία. Ο ΔΕΔΔΗΕ είχε προτείνει ως σημείο αναφοράς το ιδιαίτερα επιβαρυμένο 2023, ενώ η ΡΑΑΕΥ επέλεξε το 2021, υποστηρίζοντας ότι διαφορετικά θα παρουσιαζόταν ως σημαντική πρόοδος η απλή ανάκτηση μέρους της προηγούμενης επιδείνωσης.

Παράλληλα, η Αρχή υπενθυμίζει ότι οι καταναλωτές χρηματοδοτούν ήδη μέσω των χρεώσεων δικτύου ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και συνεπώς αναμένει ταχύτερη βελτίωση των επιδόσεων. Στρατηγικός της στόχος παραμένει η μείωση των συνολικών απωλειών κοντά στο 5% έως το 2031, κυρίως μέσω δραστικής αντιμετώπισης των ρευματοκλοπών.

Οι έξυπνοι μετρητές

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διαδραματίζει το πρόγραμμα εγκατάστασης έξυπνων μετρητών. Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, το έργο εισέρχεται πλέον σε φάση επιτάχυνσης μετά από περίπου τρία χρόνια καθυστερήσεων λόγω δικαστικών προσφυγών. Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή, κ. Αναστάσιος Μάνος, η σύμβαση-πλαίσιο υπεγράφη το 2025 και στόχος είναι η πλήρης ολοκλήρωση του έργου έως το 2030.

Οι έξυπνοι μετρητές αναμένεται να αυξηθούν από περίπου 2,4 εκατ. το 2026 σε 7,7 εκατ. το 2030, καλύπτοντας τότε το σύνολο των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Ο κ. Μάνος υποστήριξε ότι η καθυστέρηση του έργου στέρησε από το σύστημα οφέλη 300-400 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ η πλήρης ανάπτυξή του θα επιτρέψει αποτελεσματικότερο εντοπισμό ρευματοκλοπών, ανάπτυξη δυναμικών τιμολογίων και παροχή προηγμένων ενεργειακών υπηρεσιών.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η σημαντική πρόοδος στην υπογειοποίηση των δικτύων διανομής, η οποία θεωρείται κρίσιμη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης υπόγειων δικτύων έχει αυξηθεί από περίπου 200 χιλιόμετρα το 2019 σε 1.700 χιλιόμετρα το 2025, ενώ συνολικά έχουν προστεθεί περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα νέου υπόγειου δικτύου από το 2018.

Ωστόσο, ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι η υπογειοποίηση παραμένει μια ιδιαίτερα δαπανηρή επένδυση. Με δεδομένο ότι το συνολικό δίκτυο διανομής εκτείνεται σε περίπου 250.000 χιλιόμετρα, η καθολική υπογειοποίηση θα απαιτούσε επενδύσεις της τάξης των 35 δισ. ευρώ. Για τον λόγο αυτό, η στρατηγική του Διαχειριστή επικεντρώνεται σε στοχευμένες παρεμβάσεις σε δασικές περιοχές, ζώνες υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και περιοχές που πλήττονται συχνά από ακραία καιρικά φαινόμενα, με τελικό στόχο την υπογειοποίηση περίπου του 12% του συνολικού δικτύου.

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