Οριστικό «μπλόκο» Κεραμέως στις περικοπές των συντάξεων χηρείας – Κλειδώνουν στο 100% και οι δύο συντάξεις

Κατηγορηματική και ξεκάθαρη δέσμευση ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία απολύτως περικοπή στις συντάξεις χηρείας έδωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, βάζοντας οριστικό τέλος στην αγωνία χιλιάδων δικαιούχων. Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία είχε ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για πιθανές μειώσεις σε όσους λαμβάνουν διπλές συντάξεις, αδρανοποιείται πλήρως προκειμένου να προστατευθούν τα εισοδήματα των επιζώντων συζύγων.

Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ξεκαθάρισε ότι το ισχύον καθεστώς θα παραμείνει απολύτως άθικτο. Όπως τόνισε εμφαντικά η κ. Κεραμέως, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά στο ακέραιο τα ποσά τους, καθώς η κυβέρνηση προχωρά άμεσα σε ειδική νομοθετική θωράκιση που ακυρώνει κάθε σενάριο μείωσης.

Πλήρης προστασία για Εθνικές και Ανταποδοτικές συντάξεις

Η νέα νομοθετική ρύθμιση που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας και αναμένεται να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, έρχεται να «κλειδώσει» τις αποδοχές των συνταξιούχων σε δύο επίπεδα, διαλύοντας κάθε ασάφεια:

Καμία περικοπή στις Εθνικές Συντάξεις: Οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις (μία από ίδιο δικαίωμα γήρατος και μία λόγω θανάτου), παρακάμπτοντας τη στενή ερμηνεία του νόμου του 2016 που προέβλεπε τη χορήγηση μίας και μόνο εθνικής σύνταξης.

Ακέραιο το ποσό των Ανταποδοτικών Συντάξεων: Ταυτόχρονα, μπαίνει οριστικό τέλος στα σενάρια που ήθελαν τη λήψη μέτρων ή «κουρέματος» στο ανταποδοτικό κομμάτι των συντάξεων. Το Υπουργείο διασφαλίζει ότι το υπόλοιπο χρηματικό ποσό και των δύο συντάξεων θα καταβάλλεται στο 100%, χωρίς καμία νέα μείωση ή τροποποίηση των ποσοστών.

Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση προσφέρει πλήρη ασφάλεια κυρίως στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι κινδύνευαν με άμεσες απώλειες στις μηνιαίες αποδοχές τους.

Το μέτωπο των αναδρομικών: Πώς θα διευθετηθούν τα χρέη του παρελθόντος

Το μοναδικό ανοιχτό ζήτημα που απομένει προς επίλυση δεν αφορά το μέλλον και τη μηνιαία καταβολή των συντάξεων, αλλά τα αναδρομικά χρέη του παρελθόντος. Λόγω του ότι ο ΕΦΚΑ καθυστέρησε επί χρόνια να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες μειώσεις της πρώτης τριετίας στον ιδιωτικό τομέα (τη μετάβαση δηλαδή από το 70% στο 35% για όσους εργάζονται ή συνταξιοδοτούνται), χιλιάδες δικαιούχοι εισέπρατταν άθελά τους παραπάνω χρήματα από το 2020 έως σήμερα.

Καθώς οι άνθρωποι αυτοί εμφανίζονται να χρωστούν στο κράτος ποσά που συχνά αγγίζουν χιλιάδες ευρώ χωρίς δική τους υπαιτιότητα, το Υπουργείο Εργασίας εξετάζει δύο πολύ συγκεκριμένα σενάρια για να αποτρέψει ένα κοινωνικό σοκ:

Η λύση της καθολικής παραγραφής: Η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διαγράψει ολοκληρωτικά αυτές τις οφειλές, αναγνωρίζοντας ότι η καθυστέρηση και το λάθος βαραίνουν αποκλειστικά τον κρατικό μηχανισμό.

Η λύση των άτοκων δόσεων με χαμηλό πλαφόν: Εάν η πλήρης παραγραφή συναντήσει δημοσιονομικά προσκόμματα, το εναλλακτικό σχέδιο προβλέπει την επιστροφή των χρημάτων σε βάθος χρόνου, μέσα από πάρα πολλές μηνιαίες δόσεις. Η βασική ασφαλιστική δικλείδα σε αυτό το σενάριο είναι ότι η μηνιαία παρακράτηση θα είναι εξαιρετικά χαμηλή (λίγα ευρώ τον μήνα), ώστε να μην επηρεάσει στο ελάχιστο την καθημερινή διαβίωση και την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων.

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