Εθνική Τράπεζα και ξενοδόχοι δημιουργούν νέο χρηματοδοτικό «πακέτο» για περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις

Σε μια στρατηγική συνεργασία με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, ρευστότητα και εξειδικευμένες τραπεζικές υπηρεσίες προχωρούν η Εθνική Τράπεζα και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ).

Η πρωτοβουλία αφορά περισσότερες από 10.000 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες μονάδες που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού τουρισμού και συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και κεφάλαια ανάπτυξης.

Η συνεργασία βασίστηκε, σύμφωνα με τις δύο πλευρές, στην καταγραφή των πραγματικών αναγκών της αγοράς και στη διαμόρφωση ενός πλαισίου λύσεων που καλύπτει τόσο τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες όσο και τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, τα μέλη της ΠΟΞ αποκτούν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών με προνομιακούς όρους. Μεταξύ άλλων προβλέπονται χρηματοδοτήσεις με διάρκεια έως 20 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 18 μήνες, ειδική τιμολόγηση δανείων, μειωμένα κόστη αξιολόγησης χρηματοδοτήσεων και πρόσβαση σε κεφάλαια κίνησης μέσω του προγράμματος «Χρηματοδότηση POS», με δυνατότητα άντλησης ρευστότητας έως 70.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Παράλληλα, παρέχονται μειωμένες χρεώσεις στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, έκπτωση 50% στα εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα μέσω Internet Banking, καθώς και προνομιακή τιμολόγηση στις υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών POS από 0,60%.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης έκπτωση 30% στις προμήθειες έκδοσης εγγυητικών επιστολών, καθώς και εξειδικευμένα προγράμματα μισθοδοσίας και ομαδικής ασφάλισης προσωπικού, απαντώντας σε μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τις τουριστικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών για προσωπικό και επενδύσεις αναβάθμισης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων. Η Εθνική Τράπεζα δημιουργεί ειδικό κόμβο εξυπηρέτησης αποκλειστικά για τα μέλη της ΠΟΞ, παρέχοντας εξατομικευμένη καθοδήγηση για θέματα καθημερινής λειτουργίας, χρηματοδότησης και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων. Η υποστήριξη θα παρέχεται συμπληρωματικά και μέσω του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας σε όλη τη χώρα.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Ιωάννης Χατζής, χαρακτήρισε τη συνεργασία ως μια ουσιαστική παρέμβαση για την αντιμετώπιση ενός διαχρονικού προβλήματος του κλάδου, δηλαδή της πρόσβασης σε σύγχρονα και ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία. Όπως σημείωσε, η ενίσχυση της ρευστότητας και της χρηματοδοτικής ευελιξίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση των επενδύσεων και της αναπτυξιακής πορείας του ελληνικού τουρισμού.

Από την πλευρά της Εθνικής Τράπεζας, ο επικεφαλής Business Banking & Key Accounts Segments, Κωνσταντίνος Καναβός, τόνισε ότι η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για παροχή εξειδικευμένων λύσεων ανά κλάδο δραστηριότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη βάση της ελληνικής οικονομίας.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, αλλά ταυτόχρονα καλείται να χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε αναβαθμίσεις υποδομών, ψηφιακό μετασχηματισμό, βιωσιμότητα και ενεργειακή αναβάθμιση των μονάδων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποκτά κρίσιμο ρόλο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής του στην ελληνική οικονομία.

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