Chevron και HELLENiQ ENERGY διευρύνουν τη συνεργασία τους στο Νότιο Ιόνιο με το Block 10

Ένα ακόμη βήμα εμβάθυνσης της συνεργασίας τους στην ελληνική αγορά υδρογονανθράκων πραγματοποιούν η HELLENiQ ENERGY και η Chevron, με τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό να εισέρχεται και επίσημα στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπέδου «Block 10», που βρίσκεται ανοικτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στο Νότιο Ιόνιο.

Με βάση τη συμφωνία που ανακοινώθηκε από τις δύο εταιρείες, η Chevron αποκτά ποσοστό 70% στην παραχώρηση και αναλαμβάνει παράλληλα τον ρόλο του διαχειριστή (operator), ενώ η HELLENiQ ENERGY διατηρεί το υπόλοιπο 30%.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το συγκεκριμένο θαλάσσιο οικόπεδο βρίσκεται ήδη στη δεύτερη ερευνητική φάση. Στην περιοχή έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα χρόνια γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και εκτεταμένες σεισμικές έρευνες δύο και τριών διαστάσεων, οι οποίες επέτρεψαν την καλύτερη αποτύπωση των γεωλογικών χαρακτηριστικών και των πιθανών κοιτασμάτων.

Με την προσθήκη του Block 10, η Chevron συμμετέχει πλέον σε πέντε παραχωρήσεις στην Ελλάδα στις οποίες εμπλέκονται θυγατρικές της HELLENiQ ENERGY, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στη χώρα και επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον που δείχνει για τις ερευνητικές προοπτικές της Ανατολικής Μεσογείου.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχειρεί να επανατοποθετηθεί στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, προσελκύοντας μεγάλους διεθνείς παίκτες στον τομέα των ερευνών υδρογονανθράκων. Η παρουσία εταιρειών όπως η Chevron θεωρείται από την αγορά ψήφος εμπιστοσύνης στις γεωλογικές προοπτικές των ελληνικών θαλάσσιων περιοχών, αλλά και στη σταδιακή ωρίμανση του εγχώριου χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, υπογράμμισε ότι η είσοδος της Chevron στο Block 10 ολοκληρώνει ουσιαστικά την ευθυγράμμιση των συμμετοχών των δύο εταιρειών στις περιοχές του Νοτίου Ιονίου, δημιουργώντας μια ευρύτερη ενιαία ερευνητική ζώνη. Όπως σημείωσε, η δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων σε μεγαλύτερες περιοχές δημιουργεί σημαντικές συνέργειες τόσο στο στάδιο των ερευνών όσο και σε πιθανές μελλοντικές αναπτύξεις.

Από την πλευρά της Chevron, ο διευθυντής ερευνών για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, Andrew Deighan, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Όπως ανέφερε, η Chevron επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το διεθνές ερευνητικό της χαρτοφυλάκιο και θεωρεί ότι το Block 10 αποτελεί μια ενδιαφέρουσα και σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη περιοχή με σημαντικές προοπτικές.

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική των δύο ομίλων για τη δημιουργία ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου ερευνών στην ελληνική επικράτεια, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια και η αναζήτηση νέων πηγών φυσικού αερίου εξακολουθούν να αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

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