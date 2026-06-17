ΗΡΑΚΛΗΣ: Νέα ταυτότητα για τα τσιμέντα στο επίκεντρο η πράσινη μετάβαση των κατασκευών

Σε ανανέωση της οπτικής ταυτότητας του συνόλου των σακευμένων τσιμέντων του προχωρά ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, επιχειρώντας να συνδέσει ακόμη πιο στενά τα προϊόντα του με τη στρατηγική της βιώσιμης δόμησης και της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η νέα εικόνα των προϊόντων θα αρχίσει να εμφανίζεται στην αγορά από τον Ιούνιο του 2026 και αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του ομίλου για την ενίσχυση της παρουσίας του στον κατασκευαστικό κλάδο, σε μια περίοδο όπου η πράσινη μετάβαση και τα υλικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η αλλαγή δεν περιορίζεται μόνο στον σχεδιασμό των συσκευασιών, αλλά αποτυπώνει τη φιλοσοφία της Holcim για πιο βιώσιμες κατασκευές και την προσπάθεια ενσωμάτωσης των σχετικών πρακτικών στην ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο της ανανέωσης, το HERACLES Ενισχυμένο αποκτά νέα μπλε εμφάνιση, αντικαθιστώντας τη μέχρι σήμερα μαύρη συσκευασία. Το προϊόν εντάσσεται στη σειρά ECOPlanet, η οποία περιλαμβάνει λύσεις με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα και αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής του ομίλου για πιο φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές.

Το BASIS Υψηλής Αντοχής διατηρεί το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα που το έχει καταστήσει αναγνωρίσιμο στην αγορά, υιοθετώντας ωστόσο πιο σύγχρονα σχεδιαστικά στοιχεία και καθαρότερη αισθητική.

Αλλαγή χρώματος πραγματοποιείται και στο LYSIS, το τσιμέντο τοιχοποιίας του ομίλου, το οποίο μεταβαίνει από το πορτοκαλί στο πράσινο, μια επιλογή που συνδέεται με τα χαρακτηριστικά χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και τη συμμετοχή του στην οικογένεια ECOPlanet.

Ανανεωμένη εικόνα αποκτά και το HERACLES Ενισχυμένο Λευκό, το οποίο υιοθετεί πιο ανοιχτές μπλε αποχρώσεις, εναρμονιζόμενο με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της σειράς.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των νέων συσκευασιών είναι η λευκή βάση, η οποία, σύμφωνα με τον όμιλο, συμβολίζει την ποιότητα, τις υψηλές επιδόσεις και τη μετάβαση σε πιο «καθαρές» κατασκευαστικές λύσεις. Παράλληλα, το νέο σχεδιαστικό ύφος ενσωματώνει πιο εμφανώς το διεθνές brand της Holcim, ενισχύοντας τη σύνδεση της ελληνικής δραστηριότητας με τη στρατηγική του πολυεθνικού ομίλου.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κατασκευαστικός κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένες απαιτήσεις για περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και υιοθέτηση πιο βιώσιμων υλικών. Σε αυτό το περιβάλλον, οι μεγάλοι παραγωγοί δομικών υλικών επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους όχι μόνο μέσω των τεχνικών χαρακτηριστικών, αλλά και μέσα από την ανάδειξη των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.

Για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, η ανανέωση της εικόνας των προϊόντων αποτελεί μέρος αυτής της στρατηγικής, με στόχο να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα των λύσεων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και να υποστηρίξει τη μετάβαση της αγοράς σε πιο βιώσιμα πρότυπα δόμησης.

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