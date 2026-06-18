Τα Attica Stores οδεύουν προς το Χρηματιστήριο με επενδυτικό σχέδιο 45 εκατ. ευρώ

Στην τελική φάση εισέρχεται η πορεία των Attica Stores προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά, ανοίγοντας τον δρόμο για μία από τις σημαντικότερες χρηματιστηριακές κινήσεις της χρονιάς στον κλάδο του λιανεμπορίου.

Η δημόσια προσφορά αφορά έως 18 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν περίπου στο 30% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στις 23 Ιουνίου θα ανακοινωθεί το δεσμευτικό εύρος τιμής διάθεσης, ενώ η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου. Η τελική τιμή διάθεσης και η κατανομή των μετοχών στους επενδυτές αναμένεται να γνωστοποιηθούν στις 29 Ιουνίου.

Η συναλλαγή αφορά αποκλειστικά υφιστάμενες μετοχές που κατέχει η KYMORA LIMITED και δεν συνδέεται με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, τα Attica Stores δεν θα αντλήσουν νέα κεφάλαια από τη διαδικασία, καθώς τα έσοδα θα κατευθυνθούν στον πωλητή μέτοχο.

Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δεν προχωρά σε νέα κεφαλαιακή ενίσχυση, η δημόσια εγγραφή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του επενδυτικού σχεδίου που έχει ήδη παρουσιάσει η διοίκηση για την επόμενη πενταετία. Ο σχεδιασμός για την περίοδο 2026-2030 προβλέπει σημαντικές επενδύσεις με στόχο την αναβάθμιση του δικτύου, την ανάπτυξη νέων εμπορικών δραστηριοτήτων και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην αγορά premium λιανικής.

Κεντρικό ρόλο στο πλάνο έχει το «Elevation Project», μέσω του οποίου τα Attica Stores σχεδιάζουν επενδύσεις περίπου 7 εκατ. ευρώ ετησίως έως το 2030. Η στρατηγική εστιάζει στη δημιουργία αναβαθμισμένης αγοραστικής εμπειρίας, αξιοποιώντας τη διεθνή τάση του experiential retail. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται ανακαινίσεις χώρων, εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου σημάτων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως personal shopping, VIP υπηρεσίες και νέες προτάσεις στους τομείς της μόδας, της ομορφιάς και της εστίασης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο City Link Luxury Project, το οποίο αφορά τη μετατροπή του πρώτου ορόφου του εμβληματικού συγκροτήματος στο κέντρο της Αθήνας σε προορισμό πολυτελούς λιανικής. Το σχέδιο προβλέπει τη φιλοξενία κορυφαίων διεθνών luxury brands, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας στην αγορά των ειδών πολυτελείας.

Παράλληλα, η διοίκηση έχει θέσει ως στόχο την επέκταση της φυσικής παρουσίας των Attica Stores κατά περίπου 7.500 τετραγωνικά μέτρα τα επόμενα χρόνια. Το πλάνο περιλαμβάνει το άνοιγμα νέων monobrand καταστημάτων, την ανάπτυξη ενός νέου δικτύου καταστημάτων ομορφιάς υπό το concept «Attica Beauty Stores» και τη διερεύνηση νέων εμπορικών προορισμών υψηλής επισκεψιμότητας για μελλοντικές επεκτάσεις.

Σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης παραμένει και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το attica e-shop έχει εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα ψηφιακά κανάλια πώλησης στην ελληνική αγορά καλλυντικών επιλεκτικής διανομής, διαθέτοντας περισσότερους από 60.000 κωδικούς προϊόντων. Η εταιρεία σχεδιάζει περαιτέρω επενδύσεις για την ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας και τη βελτίωση της εμπειρίας των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, προβλέπονται επενδύσεις περίπου 2 εκατ. ευρώ ετησίως έως το 2030 για νέα συστήματα CRM και loyalty, αναβάθμιση των ταμειακών υποδομών και βελτιστοποίηση της λεγόμενης «phygital» εμπειρίας, δηλαδή της σύνδεσης φυσικού και ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σήμερα τα Attica Stores διαθέτουν τέσσερα πολυκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τέσσερα monobrand καταστήματα, δύο multibrand σημεία πώλησης και ένα ισχυρό ηλεκτρονικό κατάστημα. Η εταιρεία διαχειρίζεται συνολικά 69.000 τετραγωνικά μέτρα εμπορικών χώρων, συνεργάζεται με περισσότερους από 330 προμηθευτές και απασχολεί πάνω από 2.200 εργαζομένους.

Τα στοιχεία επισκεψιμότητας καταδεικνύουν τη δυναμική της εταιρείας. Κατά το 2025 περισσότερα από 6,9 εκατομμύρια καταναλωτές πραγματοποίησαν αγορές στα καταστήματα Attica, επιλέγοντας ανάμεσα σε περίπου ένα εκατομμύριο προϊόντα από περισσότερα από 1.000 brands μόδας και ομορφιάς. Την ίδια περίοδο, το ηλεκτρονικό κατάστημα προσέλκυσε περισσότερες από 11,4 εκατομμύρια επισκέψεις.

Η επικείμενη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην πορεία της εταιρείας, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά premium λιανικής και να αξιοποιήσει τις αναπτυξιακές προοπτικές του κλάδου τα επόμενα χρόνια.

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