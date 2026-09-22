Πρώτες βροχές φθινοπώρου: Τι πρέπει να προσέχεις στο δρόμο

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Οι πρώτες βροχές του φθινοπώρου αλλάζουν απότομα τις συνθήκες οδήγησης. Από την ολισθηρή άσφαλτο μέχρι την υδρολίσθηση, αυτές είναι οι κινήσεις που κάνουν τη διαφορά.

Έπειτα από εβδομάδες ζέστης και στεγνών δρόμων, μια φθινοπωρινή βροχή αρκεί για να αλλάξει την πρόσφυση, την ορατότητα και τις αποστάσεις ακινητοποίησης. Μάλιστα, ο κίνδυνος δεν εμφανίζεται μόνο όταν ανοίγουν οι ουρανοί. Ακόμη και οι πρώτες ψιχάλες μπορούν να κάνουν την άσφαλτο ιδιαίτερα ολισθηρή, την ώρα που ο οδηγός εξακολουθεί να κινείται με τον ρυθμό που είχε συνηθίσει το καλοκαίρι. Η ασφαλής οδήγηση στη βροχή ξεκινά από την έγκαιρη προσαρμογή. Χαμηλότερη ταχύτητα, μεγαλύτερες αποστάσεις και ήπιες κινήσεις είναι η βάση, μαζί με ένα αυτοκίνητο που έχει προετοιμαστεί σωστά.

Γιατί οι πρώτες σταγόνες θέλουν ιδιαίτερη προσοχή

Στη διάρκεια της ξηρασίας συσσωρεύονται στο οδόστρωμα σκόνη, υπολείμματα λαδιών και άλλοι ρύποι. Όταν αρχίσει να βρέχει, αναμειγνύονται με το νερό και μπορούν να δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερα ολισθηρό στρώμα. Έτσι, ένας δρόμος που φαίνεται απλώς νοτισμένος μπορεί να προσφέρει αισθητά λιγότερη πρόσφυση από όσο περιμένεις. Δεν χρειάζεται να βλέπεις λιμνάζοντα νερά για να μειώσεις ταχύτητα. Η προσαρμογή πρέπει να γίνεται από την αρχή της βροχής, πριν χρειαστεί να φρενάρεις για ένα φανάρι ή να μπεις σε μια στροφή. Το ότι γνωρίζεις καλά τη διαδρομή δεν σημαίνει ότι γνωρίζεις και την πρόσφυση που προσφέρει εκείνη τη στιγμή.

Άφησε χώρο και κάνε πιο ομαλές κινήσεις

Στο βρεγμένο οδόστρωμα χρειάζεσαι περισσότερο χώρο για να σταματήσεις. Αύξησε ουσιαστικά την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, ώστε να έχεις χρόνο να αντιδράσεις χωρίς απότομο φρενάρισμα. Ένα διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων δευτερολέπτων αποτελεί χρήσιμο σημείο εκκίνησης στο βρεγμένο, ενώ σε έντονη βροχή, περιορισμένη ορατότητα ή πολύ ολισθηρό δρόμο χρειάζεται μεγαλύτερο περιθώριο. Για να το εκτιμήσεις, παρατήρησε πότε το προπορευόμενο όχημα περνά από ένα σταθερό σημείο και μέτρησε μέχρι να φτάσεις εκεί. Δεν πρόκειται για εγγύηση ασφάλειας, αλλά για έναν απλό τρόπο να διαπιστώσεις αν ακολουθείς υπερβολικά κοντά. Φρέναρε προοδευτικά πριν από τη στροφή, επιτάχυνε ήπια και απόφυγε τις απότομες αλλαγές λωρίδας. Κοίτα αρκετά μακριά, ώστε να εντοπίζεις νωρίς φώτα φρένων, συγκεντρωμένα νερά ή εμπόδια.

Τα ελαστικά χρειάζονται έλεγχο πριν από τη βροχή

Το πέλμα των ελαστικών απομακρύνει το νερό από την επιφάνεια επαφής με τον δρόμο. Όσο φθείρεται, μειώνεται αυτή η δυνατότητα και αυξάνεται ο κίνδυνος απώλειας πρόσφυσης όταν υπάρχει συγκεντρωμένο νερό. Έλεγξε το βάθος και την ομοιομορφία της φθοράς, καθώς και τυχόν ρωγμές, εξογκώματα ή άλλες ζημιές. Εάν παρατηρείς κάτι ασυνήθιστο, ζήτησε έλεγχο από επαγγελματία και μην περιμένεις να εκδηλωθεί πρόβλημα στην πρώτη δυνατή νεροποντή. ξίσου σημαντική είναι η σωστή πίεση, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για το φορτίο του αυτοκινήτου. Η μέτρηση γίνεται με κρύα ελαστικά. Μην αφαιρείς αέρα με τη λογική ότι έτσι θα «πατάνε καλύτερα» στη βροχή.

Υδρολίσθηση: Τι είναι και πώς αντιδράς

Η υδρολίσθηση εμφανίζεται όταν το ελαστικό δεν καταφέρνει να απομακρύνει αρκετά γρήγορα το νερό και παρεμβάλλεται ένα στρώμα του ανάμεσα στο πέλμα και την άσφαλτο. Η επαφή με τον δρόμο περιορίζεται ή χάνεται, μαζί με τη δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου. Το τιμόνι μπορεί ξαφνικά να γίνει ασυνήθιστα ελαφρύ και το αυτοκίνητο να μην ανταποκρίνεται όπως περιμένεις. Άφησε απαλά το γκάζι, κράτησε το τιμόνι σταθερό και απόφυγε το απότομο φρενάρισμα ή τις μεγάλες διορθώσεις, μέχρι να επανέλθει η πρόσφυση. Η καλύτερη αντιμετώπιση παραμένει η πρόληψη: χαμήλωσε ταχύτητα πριν από σημεία με νερό και απόφυγε τη χρήση cruise control όταν υπάρχει κίνδυνος υδρολίσθησης. Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη ταχύτητα κάτω από την οποία το φαινόμενο αποκλείεται, καθώς παίζουν ρόλο το νερό, τα ελαστικά και το οδόστρωμα.

Φώτα, υαλοκαθαριστήρες και καθαρά τζάμια

Η βροχή δυσκολεύει τόσο το να βλέπεις όσο και το να σε βλέπουν. Άναψε τα φώτα διασταύρωσης όταν μειώνεται η ορατότητα και μην θεωρείς δεδομένο ότι η αυτόματη λειτουργία θα ανταποκριθεί εγκαίρως. Τα φώτα ημέρας δεν εξασφαλίζουν σε όλα τα αυτοκίνητα ότι είναι αναμμένα και τα πίσω φώτα. Έλεγξε τους υαλοκαθαριστήρες: αν αφήνουν γραμμές ή περιοχές που δεν καθαρίζονται, χρειάζονται φροντίδα ή αντικατάσταση. Καθάρισε το παρμπρίζ και εσωτερικά, καθώς οι επικαθίσεις κάνουν τις αντανακλάσεις πιο ενοχλητικές τη νύχτα. Για το θάμπωμα χρησιμοποίησε τη λειτουργία αποθάμβωσης, με ενεργό κλιματισμό και εισαγωγή εξωτερικού αέρα. Τα πίσω φώτα ομίχλης δεν χρειάζονται σε μια συνηθισμένη βροχή, αφού η έντονη φωτεινότητά τους μπορεί να ενοχλεί όσους ακολουθούν.

Το νερό που δεν γνωρίζεις, δεν το διασχίζεις

Μια μεγάλη συγκέντρωση νερού μπορεί να κρύβει λακκούβες, φερτά υλικά ή ζημιές στο οδόστρωμα. Από τη θέση του οδηγού δεν μπορείς πάντα να εκτιμήσεις το βάθος ή τη δύναμη της ροής. Μην επιχειρείς να περάσεις πλημμυρισμένο δρόμο ή χείμαρρο. Επίλεξε άλλη διαδρομή και ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών. Το ότι πέρασε ένα μεγαλύτερο όχημα μπροστά σου δεν αποδεικνύει ότι μπορείς να περάσεις και εσύ. Αν η βροχή είναι τόσο έντονη ώστε δεν διακρίνεις επαρκώς τον δρόμο, αναζήτησε ασφαλές σημείο εκτός κυκλοφορίας για να περιμένεις, μακριά από χαμηλά σημεία που μπορεί να πλημμυρίσουν. Πριν ξεκινήσεις σε ημέρα έντονων φαινομένων, έλεγξε τις προειδοποιήσεις και σκέψου αν η μετακίνηση μπορεί να αναβληθεί. Λίγα λεπτά καθυστέρησης είναι προτιμότερα από μια διαδρομή χωρίς επαρκή ορατότητα και περιθώρια αντίδρασης.

Πηγή: autotypos.gr

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