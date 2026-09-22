Τουρκία: Συνελήφθη 15χρονος ως ύποπτος για την ένοπλη επίθεση έξω από λύκειο στη Μανίσα – Οκτώ τραυματίες (videos)

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H νομαρχία της Μανίσα ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος, που φέρεται να επιτέθηκε με όπλο σε σχολείο στο Τουργκουτλού της επαρχίας Μανίσα, τέθηκε υπό κράτηση.

«Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, 8 άτομα έχουν τραυματιστεί. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στην πλησιέστερη μονάδα υγείας. Μετά το περιστατικό, ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται ότι πυροβόλησε, τέθηκε υπό κράτηση από τις δυνάμεις ασφαλείας μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν 15χρονο, τα αρχικά του οποίου αναφέρονται ως H.O.. Σε βάρος του έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα. Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για τον ανήλικο, πέρα από την ηλικία του και τα αρχικά του ονόματός του.

Κάμερα κατέγραψε τον δράστη

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:00 στην περιοχή Αλμπαϊράκ του Τουργκουτλού, έξω από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ιντζί Ουζμέζ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν την επέμβαση και την έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία των τραυματιών ούτε τα κίνητρα του δράστη.

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi.



Saldırı sırasında yaralı öğrencilerin olduğu öğrenildi. Polis, yaya… https://t.co/Nr46GWbeRd pic.twitter.com/VXVacNQB4k September 22, 2026

Παράλληλα έχουν δημοσιοποιηθεί εικόνες που φέρεται να καταγράφουν τη στιγμή κατά την οποία ο δράστης απομακρύνεται από το σημείο της επίθεσης με το όπλο.

Manisa Turgutlu'da okula saldırı düzenleyen şahsın geliş ve kaçışı anları kamerada… pic.twitter.com/takOEqrO8T — Nefes Gazetesi (@nefesgazete) September 22, 2026

Η Νομαρχία Μανίσα επιβεβαίωσε ότι έλαβε καταγγελία για πυροβολισμούς σε περιοχή κοντά στο σχολείο και ανακοίνωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται στο σημείο.

SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da yaşanan olaya ilişkin olay yerinden gelen ilk görüntüler. https://t.co/yHimLPebZH pic.twitter.com/Ahkifts7Ts September 22, 2026

«Λάβαμε καταγγελία ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί σε περιοχή κοντά στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ιντζί Ουζμέζ στην περιοχή Τουργκουτλού. Μετά την καταγγελία, αστυνομικές και υγειονομικές ομάδες στάλθηκαν στο σημείο και οι έρευνες των ομάδων μας σχετικά με το περιστατικό συνεχίζονται», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Manisa Turgutlu’da düzenlenen silahlı saldırıya dair gelen ilk bilgiler:



Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa ateş açtı.



İddialara göre olayda yaralanan öğrencilerin olduğu bildiriliyor.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. pic.twitter.com/7mze5avrLT — Okan Aytaş (@OkanAytaas) September 22, 2026