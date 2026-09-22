Τουρκία: Συνελήφθη 15χρονος ως ύποπτος για την ένοπλη επίθεση έξω από λύκειο στη Μανίσα – Οκτώ τραυματίες (videos)

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H νομαρχία της Μανίσα ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος, που φέρεται να επιτέθηκε με όπλο σε σχολείο στο Τουργκουτλού της επαρχίας Μανίσα, τέθηκε υπό κράτηση.
«Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, 8 άτομα έχουν τραυματιστεί. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στην πλησιέστερη μονάδα υγείας. Μετά το περιστατικό, ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται ότι πυροβόλησε, τέθηκε υπό κράτηση από τις δυνάμεις ασφαλείας μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν 15χρονο, τα αρχικά του οποίου αναφέρονται ως H.O.. Σε βάρος του έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα. Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για τον ανήλικο, πέρα από την ηλικία του και τα αρχικά του ονόματός του.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:00 στην περιοχή Αλμπαϊράκ του Τουργκουτλού, έξω από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ιντζί Ουζμέζ.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις, οι οποίες συνεχίζουν την επέμβαση και την έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία των τραυματιών ούτε τα κίνητρα του δράστη.
Παράλληλα έχουν δημοσιοποιηθεί εικόνες που φέρεται να καταγράφουν τη στιγμή κατά την οποία ο δράστης απομακρύνεται από το σημείο της επίθεσης με το όπλο.
Η Νομαρχία Μανίσα επιβεβαίωσε ότι έλαβε καταγγελία για πυροβολισμούς σε περιοχή κοντά στο σχολείο και ανακοίνωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται στο σημείο.
«Λάβαμε καταγγελία ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί σε περιοχή κοντά στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ιντζί Ουζμέζ στην περιοχή Τουργκουτλού. Μετά την καταγγελία, αστυνομικές και υγειονομικές ομάδες στάλθηκαν στο σημείο και οι έρευνες των ομάδων μας σχετικά με το περιστατικό συνεχίζονται», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
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