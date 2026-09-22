Ιωάννα Γάκα: Ζήτησε βιολογικό καθαρισμό στο κελί – Τα παρατσούκλια που της έβγαλαν και η ενόχληση για τα τραγούδια του Μαζωνάκη (video)

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Στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού κρατείται από το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου η 56χρονη γιατρός Ιωάννα Γάκα, η οποία έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ίδια κρατείται μόνη της σε κελί στον πρώτο όροφο των φυλακών, που επί τρία χρόνια ήταν η Ρούλα Πισπιρίγκου, σε χώρο που διαθέτει ιδιωτικό ντους, ενώ ακριβώς έξω από το κελί υπάρχει καρτοτηλέφωνο.

Αυτό που φαίνεται να την απασχόλησε από την πρώτη στιγμή ήταν η κατάσταση του χώρου όπου κρατείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ζήτησε να πραγματοποιηθούν εργασίες στο κελί, μεταξύ άλλων βάψιμο και επισκευή της ντουζιέρας. Μάλιστα, την επόμενη ημέρα φέρεται να απαίτησε να γίνει ακόμη και βιολογικός καθαρισμός του κελιού.

Μεταξύ των προσωπικών αντικειμένων που της επιτράπηκε να έχει περιλαμβάνονται ένα υποαλλεργικό μαξιλάρι και ειδικό στρώμα ή ανώστρωμα, ενώ δεν της επετράπη να κρατήσει μαζί της βαλίτσα.

Κατά το ρεπορτάζ του Star, οι άλλες κρατούμενες ακούν από ηχείο τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, γεγονός που φέρεται να ενοχλεί την 56χρονη. Η ίδια, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, καλύπτει τα αυτιά της με πετσέτες για να μην ακούει τη μουσική.

Παράλληλα, φέρεται να περνά μέρος του χρόνου της κάνοντας γιόγκα μέσα στο κελί.

Η συμπεριφορά και τα αιτήματά της δεν πέρασαν απαρατήρητα από τις υπόλοιπες κρατούμενες, οι οποίες, σύμφωνα με την εκπομπή, της έχουν αποδώσει τα προσωνύμια «η κυρία από τις Βερσαλλίες» και «η κόμισσα του Ψυχικού».

Προαυλίζεται μόνη της

Για λόγους ασφαλείας, η Ιωάννα Γάκα φέρεται να βγαίνει από το κελί της δύο φορές την ημέρα, για περίπου 40 λεπτά κάθε φορά.

Ο προαυλισμός της πραγματοποιείται σε διαφορετικές ώρες από εκείνες των υπόλοιπων κρατουμένων, προκειμένου να αποφεύγεται η μεταξύ τους επαφή και να περιοριστεί το ενδεχόμενο επεισοδίων.

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