search
ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 13:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2026 11:45

Καισαριανή: Οδηγός χτύπησε δύο γυναίκες αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου – «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα»

22.09.2026 11:45
TROXONOMOS_BLOKAKI

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Χειροπέδες σε έναν 48χρονο οδηγό πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στην Καισαριανή, μετά από επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου σε δύο γυναίκες αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Δευτέρας, στην οδό Θήρωνος. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο γυναίκες αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ εντόπισαν τον 48χρονο να κινείται με το αυτοκίνητό του στο αντίθετο ρεύμα. Οι δύο τροχονόμοι έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος και να του επιβληθεί το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Ωστόσο, η αντίδρασή του ήταν έντονη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φώναξε: «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα».

Η κατάσταση σύντομα ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς ο 48χρονος φέρεται να επιτέθηκε στις δύο αστυνομικούς, ρίχνοντας στη μία κουτουλιά στο πρόσωπο και χτυπώντας τη δεύτερη με τον αγκώνα στην κοιλιά.

Παράλληλα, επιχείρησε να αρπάξει το μπλοκάκι παραβάσεων που κρατούσε μία από τις τροχονόμους. Οι δύο γυναίκες αστυνομικοί κάλεσαν άμεσα ενισχύσεις και στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 48χρονο, του πέρασαν χειροπέδες και τον μετέφεραν στο ΑΤ Καισαριανής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απείθεια, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων.

Ο 48χρονος παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη με την αυτόφωρη διαδικασία.

Διαβάστε επίσης:

Λεωφόρος Κηφισίας: Τροχαίο με παράσυρση πεζού στο ύψος των Αμπελοκήπων

Πάτρα: Άγνωστοι πυρπόλησαν αυτοκίνητο – Το περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό

Δικηγόρος υπνοθεραπευτή: «Δεν συνδέεται με τον θάνατο Μαζωνάκη – Είχε σύμβαση “διεπιστημονικής συνεργασίας” με τη Γάκα» – Η αμοιβή ανά πελάτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vroxi athina 88876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την βροχή στην Αττική: Έπεσε δέντρο στα Εξάρχεια, πλημμύρισαν δρόμοι

carbohydrates
ΥΓΕΙΑ

Οι συχνότεροι μύθοι για τους υδατάνθρακες και το σάκχαρο του αίματος

adv_new
ADVERTORIAL

«Ένα ταξίδι που μας φέρνει κοντά»: Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

kinisi-34535
ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε μπουλντόζα από νταλίκα στη Λεωφ. Βουλιαγμένης – Κλειστές δύο λωρίδες

gyniakoktonia-igoumenitsa-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Σοκάρουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα – Μέχρι και 8 φορές μαχαιρώθηκε πισώπλατα η Πηνελόπη – Προσπάθησε να αυτοκτονήσει ο δράστης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

peripoliko_ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Μια ώρα και 17 λεπτά έκανε το ασθενοφόρο να φτάσει στην Καρίτσα: «Είμαι ξυλοκόπος και μου έλεγαν να κάνω ΚΑΡΠΑ στο παιδί μου»

mazwnakis-1
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι αποκαλύπτει ο ιατροδικαστής - σύμβουλος της οικογένειας - Σημάδια από βελόνες, κακώσεις και ισχαιμία του μυοκαρδίου

MixCollage-22-Sep-2026-01-45-AM-5323
ΚΑΛΧΑΣ

Ο μύθος της ΔΕΘ, το αγροτικό καμπανάκι για ΝΔ, οι εκπλήξεις στις λίστες Σαμαρά, η μάχη της ΕΛΑΣ στη Δυτική Αθήνα και οι πράσινες ενοχλήσεις στο Ηράκλειο

mazonakis_parios
LIFESTYLE

Πάριος για Μαζωνάκη: «Αυτό ήταν το τραγούδι της ζωής σου» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 13:53
vroxi athina 88876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την βροχή στην Αττική: Έπεσε δέντρο στα Εξάρχεια, πλημμύρισαν δρόμοι

carbohydrates
ΥΓΕΙΑ

Οι συχνότεροι μύθοι για τους υδατάνθρακες και το σάκχαρο του αίματος

adv_new
ADVERTORIAL

«Ένα ταξίδι που μας φέρνει κοντά»: Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

1 / 3