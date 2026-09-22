Πάτρα: Άγνωστοι πυρπόλησαν αυτοκίνητο – Το περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό

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Εμπρηστική επίθεση σε αυτοκίνητο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην οδό Ευβοίας στα Ζαχουροχλέικα της Πάτρας.

Σύμφωνα με το tempo24.gr στις 4 τα ξημερώματα κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια μετά από έκρηξη.

Οι ίδιοι αντίκρυσαν αυτοκίνητο να είχε τυλιχθεί στις φλόγες το οποίο με βάση το ίδιο δημοσίευμα άγνωστοι περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό.

Στην περιοχή έφτασε η Πυροσβεστική σβήνοντας τη φωτιά πριν πάρει διαστάσεις.

Όπως επισημαίνει το tempo24, πριν από μερικές ημέρες στην ίδια περιοχή υπήρξε άλλος ένας εμπρησμός αυτοκινήτου.

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