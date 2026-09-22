Λεωφόρος Κηφισίας: Τροχαίο με παράσυρση πεζού στο ύψος των Αμπελοκήπων

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Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί στη Λεωφόρο Κηφισιάς, στο ρεύμα προς Αθήνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη στο ύψος των Αμπελοκήπων και συγκεκριμένα στη συμβολή της Λ. Κηφισιάς με την οδό Αιτωλίας.
Εξαιτίας του τροχαίου σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων στην περιοχή. Δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του πεζού και του μοτοσικλετιστή.
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