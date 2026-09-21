PEUGEOT 208 Turbo 100: Νέα γενιά κινητήρα, πλούσιος εξοπλισμός και εξαιρετική τιμή

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Το PEUGEOT 208 αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα και επιτυχημένα supermini της ευρωπαϊκής αγοράς. Η εντυπωσιακή σχεδίαση, η ποιότητα κατασκευής, η προηγμένη τεχνολογία και η χαρακτηριστική οδηγική του προσωπικότητα το έχουν καθιερώσει ως μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προτάσεις της κατηγορίας, με σημαντική εμπορική επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Μετά την αισθητική του ανανέωση και την προσθήκη της προηγμένης υβριδικής τεχνολογίας, το PEUGEOT 208 κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα, διευρύνοντας τις επιλογές του με τον νέο κινητήρα βενζίνης Turbo 100. Η PEUGEOT ενισχύει έτσι ακόμη περισσότερο την πρότασή της στην κατηγορία, προσφέροντας περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη προσιτότητα, χωρίς συμβιβασμούς στον ιδιαίτερα επιτυχημένο χαρακτήρα του 208, που το έχει καταστήσει ιδιαίτερα δημοφιλές στη χώρα μας και μία πανευρωπαϊκή εμπορική επιτυχία.

Νέος κινητήρας Turbo 100

Ο νέος κινητήρας Turbo 100 αποτελεί την τρίτη γενιά κινητήρων βενζίνης της PEUGEOT και αναπτύχθηκε με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, της οικονομίας και της αξιοπιστίας. Πρόκειται για έναν 3κύλινδρο κινητήρα 1.199 κ.εκ., στον οποίο το 70% των εξαρτημάτων είναι νέας σχεδίασης. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η καδένα χρονισμού, ο υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας, το σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης, τα έμβολα και το μπλοκ κυλίνδρων.

Ο νέος υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας βελτιστοποιεί την απόκριση του κινητήρα στις χαμηλές στροφές, προσφέροντας ευκολία στις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη αλλά και μεγαλύτερη άνεση στις προσπεράσεις.

Αποδίδει 101 ίππους στις 5.500 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 205 Nm από τις μόλις 1.750 σ.α.λ., εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και ελαστικότητα από χαμηλές στροφές. Ο νέος κινητήρας συνεργάζεται με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων και προσφέρει επιδόσεις που αναδεικνύουν τον δυναμικό χαρακτήρα του PEUGEOT 208, με την επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 10,1 δευτερόλεπτα και τη μέγιστη ταχύτητα να φτάνει τα 195 χλμ./ώρα.

Η αποδοτικότητα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα του νέου Turbo 100. Το νέο σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης 350 bar, σε συνδυασμό με τη λειτουργία βάσει του κύκλου Miller, την υψηλή σχέση συμπίεσης και τη νέα σχεδίαση των εμβόλων, συμβάλλει στη βελτίωση της θερμικής απόδοσης και στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂.

Η κατανάλωση βενζίνης βάσει WLTP περιορίζεται στα 5,1 λτ./100 χλμ. σε μεικτές συνθήκες, ενώ οι εκπομπές CO₂ των 116 γρ./χλμ. εξασφαλίζουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και καθημερινή ελεύθερη πρόσβαση στον Δακτύλιο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον οικονομικό και πρακτικό χαρακτήρα του PEUGEOT 208 στην καθημερινή χρήση.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην αντοχή. Η υιοθέτηση καδένας χρονισμού υψηλής αντοχής και η συνολική ανασχεδίαση βασικών μερών του κινητήρα ενισχύουν τη στιβαρότητα και την αξιοπιστία του. Κατά την εξέλιξή του, ο Turbo 100 υποβλήθηκε σε περισσότερες από 30.000 ώρες δοκιμών σε δυναμόμετρα, ενώ πρωτότυπα οχήματα διένυσαν συνολικά περισσότερα από 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα, επιβεβαιώνοντας την αντοχή του κινητήρα σε πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Ταυτόχρονα, οι απαιτήσεις συντήρησης είναι μειωμένες, με το προγραμματισμένο service να πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια ή 25.000 χιλιόμετρα, σε συνδυασμό με έναν ενδιάμεσο ετήσιο έλεγχο.

PEUGEOT 208 Turbo 100 Style Plus: Πλούσιος εξοπλισμός από 18.900€

Το νέο PEUGEOT 208 Turbo 100 είναι διαθέσιμο από 18.900€ στην έκδοση Style Plus, συνδυάζοντας τη νέα γενιά κινητήρα βενζίνης της PEUGEOT με ένα ιδιαίτερα ολοκληρωμένο επίπεδο εξοπλισμού.

Η Style Plus αποδεικνύει στην πράξη ότι «έκδοση εισαγωγής» δεν σημαίνει και συμβιβασμός στον εξοπλισμό. Από την πρώτη κιόλας έκδοση, το PEUGEOT 208 προσφέρει τεχνολογίες και στοιχεία άνεσης που αναβαθμίζουν ουσιαστικά την καθημερινή εμπειρία οδήγησης.

Ο εξοπλισμός της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προβολείς τεχνολογίας LED με αυτόματη λειτουργία, ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, Connected Navigation 3D με αναγνώριση φωνητικών εντολών, Cruise Control με Speed Limiter, κάμερα οπισθοπορείας 180° με εμπρός/πίσω αισθητήρες στάθμευσης, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, εμπρός υποβραχιόνιο και ηλεκτρικό χειρόφρενο.

Την εικόνα ολοκληρώνουν τα φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα και την πόρτα του χώρου αποσκευών και οι ζάντες 16 ιντσών, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ξεχωριστό χαρακτήρα του 208.

Με τιμή 18.900€, ο συνδυασμός του νέου Turbo 100 με το πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού της Style Plus δημιουργεί μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των supermini, τόσο ως προς το κόστος απόκτησης όσο και ως προς τον εξοπλισμό και την καθημερινή χρηστικότητα.

PEUGEOT 208 Hybrid για ακόμη μεγαλύτερη άνεση και αποδοτικότητα

Για όσους αναζητούν ακόμη μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινή οδήγηση, χάρη στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, αλλά και αυξημένη αποδοτικότητα, το PEUGEOT 208 είναι διαθέσιμο και με την έξυπνη υβριδική τεχνολογία 48V της PEUGEOT.

Οι εκδόσεις PEUGEOT 208 Hybrid απόδοσης 110 και 145 ίππων, σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6, αξιοποιούν έναν ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο κιβώτιο, ο οποίος υποστηρίζει την εκκίνηση και την επιτάχυνση, ενώ επιτρέπει την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση του αυτοκινήτου για τουλάχιστον το 50% του χρόνου οδήγησης σε αστικές συνθήκες.

Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα ομαλή λειτουργία, σχεδόν ανεπαίσθητες αλλαγές σχέσεων και μειωμένη κατανάλωση, ιδιαίτερα στις καθημερινές αστικές μετακινήσεις, χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

Το PEUGEOT 208 Hybrid είναι διαθέσιμο από 21.500€, προσφέροντας μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική επιλογή για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν την άνεση του αυτόματου κιβωτίου με τα πλεονεκτήματα της υβριδικής τεχνολογίας 48V.

PEUGEOT 208: Η δύναμη της επιλογής

Το PEUGEOT 208 δεν ξεχωρίζει μόνο για την τεχνολογία που κρύβει κάτω από το καπό. Το ακαταμάχητο design, οι δυναμικές αναλογίες και η χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή του δημιουργούν μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες παρουσίες στην κατηγορία των supermini.

Στο εσωτερικό, το χαρακτηριστικό PEUGEOT i-Cockpit® δημιουργεί ένα σύγχρονο και οδηγοκεντρικό περιβάλλον, σχεδιασμένο όχι μόνο για να κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, αλλά και πιο ευχάριστη. Η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, η τεχνολογία και η προσεγμένη σχεδίαση συνθέτουν ένα cockpit που σε εμπνέει κάθε φορά που βρίσκεσαι πίσω από το τιμόνι.

Και στον δρόμο, το 208 παραμένει πιστό σε ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της PEUGEOT, την οδηγική απόλαυση. Με το κόμπακτ τιμόνι, είναι ευέλικτο στην πόλη, άμεσο στις αντιδράσεις του και διασκεδαστικό στην οδήγηση, μετατρέποντας ακόμη και την καθημερινή μετακίνηση σε μία ευχάριστη εμπειρία.

Πάνω απ’ όλα, όμως, το PEUGEOT 208 προσφέρει σήμερα τη δύναμη της επιλογής. Ο νέος Turbo 100 αποτελεί την προσιτή και αποδοτική πρόταση βενζίνης, οι εκδόσεις Hybrid 110 και Hybrid 145 συνδυάζουν την υβριδική τεχνολογία 48V με την άνεση του αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη e-DCS6, ενώ το αμιγώς ηλεκτρικό E-208 των 156 ίππων ολοκληρώνει τη γκάμα, προσφέροντας αυτονομία έως 433 χλμ. σε συνδυασμένο κύκλο WLTP και έως 598 χλμ. σε αστικό κύκλο WLTP.

Βενζίνη, Hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό, το PEUGEOT 208 δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να επιλέξει την τεχνολογία που ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο ζωής του, χωρίς να χρειάζεται να επιλέξει ανάμεσα σε design, τεχνολογία και οδηγική απόλαυση.

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