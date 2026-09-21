Πυρ και μανία το Κίεβο για την άρση κυρώσεων σε Ρώσους ολιγάρχες από την ΕΕ

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«Απαράδεκτη» χαρακτηρίζει η Ουκρανία την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τη λίστα των κυρώσεων δύο Ρώσους ολιγάρχες, κρίνοντας ότι η απόφαση αυτή στέλνει «το λάθος μήνυμα» στη Μόσχα.

Οι δύο ολιγάρχες, ο Αλισέρ Ουσμάνοφ και ο Μιχαήλ Φρίντμαν, συμπεριλήφθηκαν στη λίστα αυτή «επειδή αποτελούν μέρος του επιθετικού καθεστώτος της Ρωσίας, το οποίο διεξάγει επιθετικό πόλεμο στην Ουκρανία» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

«Τι άλλαξε; Τίποτα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι αυτή η «απαράδεκτη» αλλαγή «θα έστελνε το λάθος μήνυμα στη Μόσχα, τη στιγμή που η πίεση πρέπει να ενταθεί».

Η Γαλλία ζητούσε την άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ρωσοουζμπέκου δισεκατομμυριούχου Αλισέρ Ουσμάνοφ, επικαλούμενη «λόγους εθνικής ασφαλείας». Σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times, το Παρίσι πίεζε προς αυτήν την κατεύθυνση προκειμένου να επιτύχει σε αντάλλαγμα την απελευθέρωση πολλών Γάλλων πολιτών που κρατούνται στο Αζερμπαϊτζάν.

Το Λουξεμβούργο από την πλευρά του ζητούσε να αφαιρεθεί από τη λίστα το όνομα του Ρώσου επιχειρηματία Μιχαήλ Φρίντμαν, εφόσον οι «27» κατέληγαν σε συμφωνία για τον Ουσμάνοφ.

Το Ουζμπεκιστάν, μαζί με άλλα τουρκικά κράτη, ασκεί πιέσεις εδώ και δύο χρόνια για την αφαίρεση του Ουσμάνοφ, ο οποίος κατέχει ρωσική και ουζμπεκική υπηκοότητα, από τον κατάλογο των κυρώσεων, απευθύνοντας έκκληση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και σε πολλά κράτη μέλη.

Οι δικηγόροι του έχουν επίσης πιέσει για τη διαγραφή του από τον κατάλογο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euronews, οι αρχές του Ουζμπεκιστάν και η Γαλλία έχουν καταλήξει σε συμφωνία στο παρασκήνιο, η οποία προβλέπει την αφαίρεση του Ουσμάνοφ από τη λίστα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση δύο Γάλλων υπηκόων από τη φυλακή από το Αζερμπαϊτζάν. Η συμφωνία έχει εξοργίσει αρκετά κράτη μέλη, τα οποία φοβούνται το προηγούμενο που θα μπορούσε να δημιουργήσει.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ θα εκδώσει χάρη στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις στον Ουσμάνοφ κατά τις πρώτες ημέρες της εισβολής λόγω των «στενών δεσμών» του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και των συμφερόντων του σε «βασικούς τομείς» της ρωσικής οικονομίας που παρέχουν «ουσιαστικά» έσοδα στο κράτος.

Ο 73χρονος επιχειρηματίας αρνείται τις κατηγορίες.

Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε ανήσυχος για αυτήν την κατάσταση, εκτιμώντας ότι «σίγουρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για την άρση των κυρώσεων» και για να στείλουν οι Ευρωπαίοι «δώρα στη Ρωσία».

Οι κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος Ρώσων πολιτών αφορούν το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων τους και την απαγόρευση έκδοσης βίζας.

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