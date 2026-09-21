Μπαπέ: «Δεν υπάρχει ένταση με τον Ντεμπελέ»

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«Δεν υπάρχει ένταση» με τον Ουσμάν Ντεμπελέ, διαβεβαίωσε ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, Κιλιάν Μπαπέ, σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα, 21/9, στη «L’Equipe», καθώς οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν ανταλλάξει τις προηγούμενες ημέρες κάποιες αιχμηρές δηλώσεις μέσω των ΜΜΕ σχετικά με τη Χρυσή Μπάλα.

«Έχω ήδη μιλήσει μαζί του, δεν υπάρχει ένταση, είναι φίλος μου. Δεν υπάρχει πραγματικά κανένα πρόβλημα σχετικά με αυτό. Είμαι πραγματικά πολύ ήρεμος. Στην περίοδο του Nations League και της εθνικής Γαλλίας, πρέπει πάντα να βρίσκουμε ένα θέμα για συζήτηση και αυτό είναι ένα καλό θέμα», εξήγησε ο Μπαπέ, πριν συναντήσει ξανά τη Δευτέρα τους «Μπλε» και τον νέο ομοσπονδιακό προπονητή, Ζινεντίν Ζιντάν, για την προετοιμασία τεσσάρων αγώνων του Nations League: Στην Τουρκία και το Βέλγιο, στις 25 και 28 Σεπτεμβρίου, και στη συνέχεια απέναντι στην Ιταλία και το Βέλγιο, στις 2 και 5 Οκτωβρίου στο «Σταντ ντε Φρανς».

Οι εκατέρωθεν δηλώσεις

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «France Football» και δημοσιεύθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, ο σούπερ σταρ των «Μπλε» είχε κάνει αρκετά ξεκάθαρες δηλώσεις σχετικά με τη Χρυσή Μπάλα, θεωρώντας τον εαυτό του φαβορί για την κατάκτηση της σημαντικότερης ατομικής διάκρισης στο ποδόσφαιρο, η οποία θα απονεμηθεί στις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αφήσει αιχμές για τον Ντεμπελέ, χωρίς να τον κατονομάσει.

«Κάποιες χρονιές θεωρούσα ότι ήμουν ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Δεν έβλεπα κάποιον παίκτη καλύτερο από εμένα. Μετά, όταν ερχόταν ο Μέσι στην τελετή και κέρδιζε, έλεγα ότι ο καλύτερος παίκτης βρίσκεται στη σκηνή. Κανένα πρόβλημα. Όταν κέρδιζε ο Κριστιάνο, έλεγα το ίδιο… Για άλλους, κοιτούσα και, ακόμη και με μια Χρυσή Μπάλα, δεν θα αντάλλασσα ποτέ θέση μαζί τους», είχε δηλώσει, προτού αναφερθεί εκτενέστερα στον Ντεμπελέ, έναν από τους στενούς φίλους του και κάτοχο του τροπαίου.

«Ο Ντεμπελέ; Πάντα θεωρούνταν παίκτης με ταλέντο. Εγώ πάντα θεωρούμουν ο εκλεκτός. Βρέθηκα αμέσως στην κορυφή, από πολύ μικρή ηλικία. Εκείνος είχε διαφορετική πορεία, με τους τραυματισμούς, αλλά κατάφερε να επανέλθει πολύ καλά», είχε δηλώσει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Γαλλίας (27 ετών, 66 γκολ σε 106 συμμετοχές).

Ο Ντεμπελέ τού απάντησε δύο ημέρες αργότερα στο μικρόφωνο του Ligue 1+, ενισχύοντας την εικόνα περί έντασης μεταξύ των δύο αστέρων της επίθεσης των «Μπλε»: «Σε όλη την καριέρα μου δεν έχω πει ούτε μία λέξη, έχω δουλέψει πάρα πολύ. Όπως είπα, ποτέ δεν ήμουν ο εκλεκτός, αλλά δούλεψα και πέρυσι ανταμείφθηκα για μία εκπληκτική χρονιά με την Παρί Σεν Ζερμέν και φέτος θα δούμε τι θα γίνει, χωρίς πίεση, ήρεμα».

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