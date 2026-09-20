Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1: Με υπογραφή Τεττέη το 5 στα 5 οι «πράσινοι», οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος

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Με μία ατομική ενέργεια και πανέμορφο γκολ του Τεττέη, ο Παναθηναϊκός έκανε το 5 στα 5 στην Super League, κερδίζοντας με 1-0 την Καλαμάτα.

Οι Μεσσήνιοι πίεσαν για την ισοφάριση, αλλά το «τριφύλλι» άντεξε και οδηγεί μόνο πρώτο την κούρσα του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 9’ όταν από γύρισμα του Κάνγκουα που κόντραρε, ο Τεττέη μπήκε στην φάση κι έπιασε την κεφαλιά που πέρασε άουτ. Στο 15’ ο Τεττέη από πλάγια θέση έκανε το γύρισμα, αλλά έδιωξε ο Βασίλιεβιτς σε κόρνερ, ενώ στο 23’ ο Λιβάι Γκαρσία, έκανε πολύ ωραία διαγώνια κίνηση κι εκτέλεσε στην εξωτερική πλευρά του αριστερού δοκαριού κι άουτ.

Στο 28’ το σουτ του Ντιαρά που βρήκε σε ετοιμότητα τον Πένια, ενώ στο 33’ ήρθε το γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ουναΐ έδωσε στον Τεττέη, εκείνος πέρασε δύο παίκτες κι έπιασε ένα ασύλληπτο σουτ στη γωνία του Βασίλιεβιτς για το «πράσινο» 1-0.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ψάχνει κι άλλο γκολ και στο 39’ είχε ακόμη μία καλή στιγμή με τον Αντίνο, ο οποίος σούταρε δυνατά, αλλά η μπάλα κόντραρε και μπλόκαρε σε δύο χρόνους ο Βασίλιεβιτς.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «πράσινοι» είχαν άλλη μία ευκαιρία στο 60’ με ένα σουτ του Κάνγκουα μέσα απ’ την περιοχή, το οποίο κόντραρε πάνω στον Στρούγγη, ενώ ένα λεπτό αργότερα (61’) ο Χάμζα βρήκε σε τετ-α-τετ, το οποίο απέκρουσε με υπερένταση ο Πένια, ενώ στη συνέχεια το δεύτερο σουτ του Κατάλντι, μπλόκαρε σταθερά ο Ισπανός γκολκίπερ του Παναθηναϊκού.

Στο 83’ ο Λιβάι Γκαρσία έπαιξε το ένα-δύο με τον Αντίνο, αλλά το πλασέ του πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια του Βασίλιεβιτς, ενώ στο 90’ από γύρισμα του Ραστόντερ, ο Ντέσερς δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα προς τα δίχτυα, στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: 42’ Αλονσο, 73’ Ροντρίγκες – 44’ Κάνγκουα

Αποβολες: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο (834’ Χατζηθεοδωρίδης), Πινέιρο (84’ Κουρμινόφσκι), Ντιαρά (84’ Λιατσικούρας), Μπακαγιόκο (57’ Κατάλντι), Χαμζά (77’ Μπονέτο), Μορέιρα, Μπολιβάρ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα (64’ Λούζα), Ουναΐ (64’ Ντέσερς), Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία (89’ Ραστόντερ), Τεττέη (79’ Τσάπρας).

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