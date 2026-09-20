search
ΚΥΡΙΑΚΗ 20.09.2026 22:13
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.09.2026 21:26

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1: Με υπογραφή Τεττέη το 5 στα 5 οι «πράσινοι», οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος

20.09.2026 21:26
tettei

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με μία ατομική ενέργεια και πανέμορφο γκολ του Τεττέη, ο Παναθηναϊκός έκανε το 5 στα 5 στην Super League, κερδίζοντας με 1-0 την Καλαμάτα.

Οι Μεσσήνιοι πίεσαν για την ισοφάριση, αλλά το «τριφύλλι» άντεξε και οδηγεί μόνο πρώτο την κούρσα του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 9’ όταν από γύρισμα του Κάνγκουα που κόντραρε, ο Τεττέη μπήκε στην φάση κι έπιασε την κεφαλιά που πέρασε άουτ. Στο 15’ ο Τεττέη από πλάγια θέση έκανε το γύρισμα, αλλά έδιωξε ο Βασίλιεβιτς σε κόρνερ, ενώ στο 23’ ο Λιβάι Γκαρσία, έκανε πολύ ωραία διαγώνια κίνηση κι εκτέλεσε στην εξωτερική πλευρά του αριστερού δοκαριού κι άουτ.

Στο 28’ το σουτ του Ντιαρά που βρήκε σε ετοιμότητα τον Πένια, ενώ στο 33’ ήρθε το γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ουναΐ έδωσε στον Τεττέη, εκείνος πέρασε δύο παίκτες κι έπιασε ένα ασύλληπτο σουτ στη γωνία του Βασίλιεβιτς για το «πράσινο» 1-0.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ψάχνει κι άλλο γκολ και στο 39’ είχε ακόμη μία καλή στιγμή με τον Αντίνο, ο οποίος σούταρε δυνατά, αλλά η μπάλα κόντραρε και μπλόκαρε σε δύο χρόνους ο Βασίλιεβιτς.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «πράσινοι» είχαν άλλη μία ευκαιρία στο 60’ με ένα σουτ του Κάνγκουα μέσα απ’ την περιοχή, το οποίο κόντραρε πάνω στον Στρούγγη, ενώ ένα λεπτό αργότερα (61’) ο Χάμζα βρήκε σε τετ-α-τετ, το οποίο απέκρουσε με υπερένταση ο Πένια, ενώ στη συνέχεια το δεύτερο σουτ του Κατάλντι, μπλόκαρε σταθερά ο Ισπανός γκολκίπερ του Παναθηναϊκού.

Στο 83’ ο Λιβάι Γκαρσία έπαιξε το ένα-δύο με τον Αντίνο, αλλά το πλασέ του πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια του Βασίλιεβιτς, ενώ στο 90’ από γύρισμα του Ραστόντερ, ο Ντέσερς δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα προς τα δίχτυα, στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: 42’ Αλονσο, 73’ Ροντρίγκες – 44’ Κάνγκουα

Αποβολες: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο (834’ Χατζηθεοδωρίδης), Πινέιρο (84’ Κουρμινόφσκι), Ντιαρά (84’ Λιατσικούρας), Μπακαγιόκο (57’ Κατάλντι), Χαμζά (77’ Μπονέτο), Μορέιρα, Μπολιβάρ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα (64’ Λούζα), Ουναΐ (64’ Ντέσερς), Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία (89’ Ραστόντερ), Τεττέη (79’ Τσάπρας).

Διαβάστε επίσης

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-2: Ο Αθανασίου «έσωσε την παρτίδα» για τους Κρητικούς

Βόλος – ΑΕΚ 1-2: Ο Γιόβιτς την κράτησε όρθια στο Πανθεσσαλικό

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1: Τον έσωσε ο Σάλιακας στις καθυστερήσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να επιβάλλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

dragasakis-siakantaris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δραγασάκης και Σιακαντάρης προτείνει συνασπισμό κομμάτων με ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

yemen strike
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει την Υεμένη – 28 επιδρομές κατά στόχων των Χούθι

tettei
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός 0-1: Με υπογραφή Τεττέη το 5 στα 5 οι «πράσινοι», οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος

ofi-asteras
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-2: Ο Αθανασίου «έσωσε την παρτίδα» για τους Κρητικούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prwino
MEDIA

«Το Πρωινό» επιστρέφει με ...Κοσιώνη - Ο Λιάγκας και οι νέοι συνεργάτες

xaplwstra
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Βουλιαγμένη: 82χρονος πέθανε μετά από ξυλοδαρμό για μια ξαπλώστρα - Τρεις συλλήψεις

mazonakis_parios
LIFESTYLE

Πάριος για Μαζωνάκη: «Αυτό ήταν το τραγούδι της ζωής σου» (Video)

xeiloudaki_mitera
LIFESTYLE

Χειλουδάκη για Μαζωνάκη: «Κάθε φορά που ερχόταν στη Σητεία μου άφηνε κρυφά στο τροχόσπιτο ένα φάκελο με χρήματα»

mazonakis
LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαζωνάκης 35ος πιο δημοφιλής καλλιτέχνης παγκοσμίως – Ψάχνουν και ακούν τα τραγούδια του σε όλο τον πλανήτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20.09.2026 22:11
trump 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να επιβάλλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

dragasakis-siakantaris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δραγασάκης και Σιακαντάρης προτείνει συνασπισμό κομμάτων με ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

yemen strike
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει την Υεμένη – 28 επιδρομές κατά στόχων των Χούθι

1 / 3