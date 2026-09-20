Βόλος – ΑΕΚ 1-2: Ο Γιόβιτς την κράτησε όρθια στο Πανθεσσαλικό

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Με δύο γκολ του Γιόβιτς στο 61′ (πέναλτι) και 88′ η ΑΕΚ πέρασε με 2-1 από το Πανθεσσαλικό το εμπόδιο του Βόλου.

Ισοφάρισε στο 86′ η ομάδα του Βόλου που είχε δοκάρι και αρκετές χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Με 9 παίκτες τελείωσαν το παιχνίδι οι γηπεδούοι.

Το ματς

Οι Θεσσαλοί θα μπορούσαν να είχαν προηγηθεί στο ξεκίνημα του αγώνα μα και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, κατάφεραν να ισοφαρίσουν προσωρινά με τον Γιώργο Χαραλαμπόγλου (85’), αλλά… υπολόγισαν δίχως τον Γιόβιτς. Ο Σέρβος κέρδισε πέναλτι κι άνοιξε το σκορ στο 61’ ενώ «κλείδωσε» τη νίκη στο 88’. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου ολοκλήρωσε με εννέα το ματς, λόγω αποβολής στις καθυστερήσεις των Γιώργου Μύγα και Χάμζα Μεντίλ.

Στα πρώτα λεπτά η ΑΕΚ δε βρέθηκε πίσω στο σκορ ελέω δοκαριού και Μπρινιόλι. Προτού συμπληρωθεί μισό λεπτό, ο Γκονζάλες βρήκε τον Κόμπα που σούταρε στην αριστερή δοκό της εστίας του Μπρινιόλι, ο οποίος στην εξέλιξη της φάσης έδιωξε σε κόρνερ του σκαστό σουτ του Φουρτάδο. Ο Ιταλός τερματοφύλακας της Ένωσης πραγματοποίησε σπουδαία εκτίναξη στην αριστερή του γωνία για να διώξει σε κόρνερ την μπάλα, στο δυνατό σουτ του Κόμπα στο 7’.

Μετά το 20λεπτο η Ένωση πήρε τον έλεγχο του αγώνα. Κι έχασε, μάλιστα μέσα σε ένα τρίλεπτο δυο σημαντικές ευκαιρίες με τον Μάνταλο (32’, 35’). Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος του πρώτου μέρους, έγινε μια παράξενη φάση.

Ο Λάμπρου ξεπέρασε τον Μάγερ εντός περιοχής, η μπάλα πήγε στον Γκονζάλες που σούταρε, έγινε κόντρα στον Φουρτάδο κι η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Μπρινιόλι. Το γκολ ακυρώθηκε αφού ο Φουρτάδο ήταν οφσάιντ, με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται και για πέναλτι του Μάγερ πάνω στον Λάμπρου.

Θέλοντας να κάνει πιο απειλητική την ομάδα του, ο Νίκολιτς πέρασε στο ματς τον Ζίνι αντί του Βιτάλις στο ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου. Πάλι, όμως, ο Μάνταλος ήταν, αρχικά, ο εκφραστής των επιθετικών προσπαθειών και πάλι άστοχος στο 48’.

Δώδεκα λεπτά αργότερα, η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι, όταν ο Γιόβιτς ανατράπηκε από τον Κάργα. Ο ίδιος ο Σέρβος εκτέλεσε την εσχάτη των ποινών κι άνοιξε το σκορ, ξεγελώντας τον Λοντίγκιν.

Με τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν απόλυτα το ρυθμό, ο Κώστας Μπράτσος προχώρησε σε τριπλή αλλαγή. Και φάνηκε να δικαιώνεται στο 85’, όταν από φάουλ του Λάμπρου και πάσα του Μύγα, με διπλή προσπάθεια από κοντά ο Χαραλαμπόγλου ισοφάρισε σε 1-1. Ωστόσο, τρία λεπτά κράτησε η χαρά των Θεσσαλών. Καλοζυγισμένη σέντρα του Ζοάο Μάριο, κεφαλιά του Γιόβιτς που ξέφυγε από την επιτήρηση του Μεντίλ και 1-2.

Στις καθυστερήσεις ο Βόλος έμεινε με παίκτη λιγότερο, με τον Μύγα να αποβάλλεται έπειτα από on field review για χτύπημα στον Πήλιο. Για να πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια στη συνέχεια κι ο Μεντίλ, εκείνος με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Ζίνι. Πάντως, από λάθος του Γκατσίνοβιτς, λίγο έλειψε ο Λάμπρου να προκαλέσει… εμφράγματα στους φιλοξενούμενους.

Έτσι, η ΑΕΚ πανηγύρισε το «τρίποντο», πρώτο εκτός έδρας στη φετινή Super League, ανεβαίνοντας στους 11 βαθμούς. Οι γηπεδούχοι, από την άλλη, παρέμειναν δίχως νίκη και διατηρήθηκαν στους δύο βαθμούς, από ισάριθμες ισοπαλίες.

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: Χάμζα, Φουρτάδο, Νεγιού – Μάνταλος, Βιτάλις, Γιόβιτς.

Κόκκινες: 90’+4’ Μύγας, 90’+6’ Μεντίλ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Λοντίγκιν, Κάργας, Αγιάκουα, Κάτσικας (75’ Κρεσπί), Μεντίλ, Κόμπα (75’ Γρόσδης), Μπούρνιτς (59’ Νεγιού), Μύγας, Γκονζάλες (75’ Χαραλαμπόγλου), Φουρτάδο, Τζόκα (12’ Λάμπρου).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Γκατσίνοβιτς, Ρέλβας, Κοϊτά (83’ Αριάγκα), Μάγερ (90’ Ζουμπκόφ), Μαρίν, Μάνταλος (58’ Ζοάο Μάριο), Βιτάλις (46’ Ζίνι), Γιόβιτς (90’ Κουτέσα).

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