Ολυμπιακός – Ρεάλ 89-93: Έπεσε μαχόμενος στον τελικό του Super Cup

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Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με τον τίτλο την προσπάθειά του στο EuroLeague Super Cup, καθώς ηττήθηκε με 93-89 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» πάλεψαν μέχρι το τέλος σε ένα παιχνίδι με υψηλό ρυθμό και αρκετές εναλλαγές στο σκορ, όμως η Ρεάλ κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα στα κρίσιμα τελευταία λεπτά και να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Βεζένκοβ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τη Ρεάλ να απαντάει με τέσσερις πόντους του Μαλεντόν και δύο του Ντεκ για το υπέρ της 6-2 στο 06:55.

Στο 04:53 ο Βεζένκοβ, είχε μειώσει σε 7-8, όμως με τρίποντο ο Λουαού-Καμπαρό, είχε κάνει το 11-7 στο 04:42.

Με δίποντα των Ντόρσεϊ και Παπανικολάου, ο Ολυμπιακός είχε ισοφαρίσει (11-11), με τον Πραντίγια να σκοράρει τρίποντο για το 14-11 των Μαδριλένων.

Με ένα σερί 8-0, η Ρεάλ είχε πάρει διαφορά οχτώ πόντων (22-12) στο 01:45, ενώ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, ήταν μπροστά με 24-15.

Ο Καμπάτσο με βολή είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Ολυμπιακό να απαντάει με ένα σερί 6-0 από το 08:58 (Μοντέρο) μέχρι το 08:17 (Φουρνιέ) για το 21-25.

Η διαφορά ήταν στους τρεις (24-27) στο 07:35 μετά από τρίποντο του Φουρνιέ, όμως με πέντε διαδοχικούς πόντους, η Ρεάλ είχε κάνει το 33-24, ενώ στο 04:20 είχε επιστρέψει στο +10 (37-27).

Στο 01:22 μετά από τέσσερις πόντους του Μοντέρο και έναν του Φουρνιέ, η διαφορά είχε πέσει στους πέντε (37-42).

Ο Εντιάι με δύο δίποντα, είχε κάνει το 41-44, όμως ο Γιάντουνεν είχε σκοράρει τρίποντο για το 47-41. Η Ρεάλ είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 47-443, με τον Τζόσεφ να μειώνει με buzzer beater lay up.

Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με ένα 7-0 από το 09:41 (Βεζένκοβ) μέχρι το 08:25 (ΜακΙντάιρ) για το υπέρ του 50-47.

Ο Ντεκ είχε απαντήσει με δύο τρίποντα (50-53), με τους «ερυθρόλευκους» να ανακτούν το προβάδισμά τους στο 06:28 (55-53), μετά από τρίποντο του Ντόρσεϊ και βολές του Χολ.

Με τρία διαδοχικά δίποντα, η διαφορά είχε ανέβει στους πέντε (61-56) για τους Πειραιώτες στο 06:28.

Με δίποντο του Μαλεντόν και τρίποντο του Αμπάλντε, η Ρεάλ είχε περάσει μπροστά με 69-68, με τον Χολ να απαντάει με κάρφωμα για το 70-69.

Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, η «βασίλισσα» ήταν μπροστά με 75-72, με τους Πειραιώτες να μειώνουν με δύο βολές.

Η Ρεάλ είχε πετύχει τους πρώτους εφτά πόντους της τέταρτης περιόδου (72-82), με τον Ολυμπιακό να απαντάει με δύο βολές του Βεζένκοβ και τρίποντο του Μοντέρο για το 77-82 στο 06:02.

Οι Μαδριλένοι είχαν βάλει τρεις διαδοχικές βολές, με τον Βεζένκοβ να σκοράρει από τα 6.75μ. για το 80-85 στο 04:02.

Με τρίποντο του Φουρνιέ στο 02:24, ο Ολυμπιακός είχε μειώσει στους τρεις (86-89), με τον Καμπάτσο να σκοράρει δύο βολές στο 02:02 (86-91).

Ο Φουρνιέ είχε σκοράρει ξανά από τα 6.75μ. αλλά ο Φελίζ είχε κάνει το 93-89, με τη Ρεάλ να φτάνει στη νίκη 93-89.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 43-47, 72-75, 89-93

MVP: Κορυφαίος του αγώνα για τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ο Φακούντο Καμπάτσο με 7 πόντους, 5 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 μπλοκ, 1 κλέψιμο και 5 λάθη.

Καλύτερος των ηττημένων ήταν: Πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος.

Το στατιστικό που ξεχώρισε: Μεγάλη διαφορά στα ριμπάουντ, με τη Ρεάλ να έχει 14 περισσότερα.

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