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19.09.2026 22:51

Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ο Τραμπ να ανακαλέσει την απαγόρευση εισόδου σε δημοσιογράφους

19.09.2026 22:51
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Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου κάλεσε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ να αναιρέσει την απαγόρευση πρόσβασης στον Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους του CNN και άλλων μέσων ενημέρωσης, με την Ένωση να κρίνει αυτή την κίνηση αντισυνταγματική.

«Η σημερινή απόφαση ανάκλησης της πρόσβασης δημοσιογράφων από το CNN, το Politico και το MSNOW παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA), καλώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επαναφέρει «άμεσα» την πρόσβαση για τους δημοσιογράφους.

Το CNN και το MS NOW ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι δεν δόθηκε πρόσβαση στον Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους τους, μετά την απαγόρευση που ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δεν επετράπη σε έναν δημοσιογράφο και έναν φωτογράφο του MS NOW να εισέλθουν στον Λευκό Οίκο σήμερα, ενώ και το ίδιο συνέβη και σε δημοσιογράφους του CNN.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι απαγορεύει «με άμεση ισχύ» την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μμε και παραπονούμενος για την κάλυψη της ειδησεογραφίας εκ μέρους τους, στην πιο πρόσφατη απειλή του εις βάρος της ανεξαρτησίας του Τύπου.

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Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ο Τραμπ να ανακαλέσει την απαγόρευση εισόδου σε δημοσιογράφους

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