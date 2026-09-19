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19.09.2026 22:35

Ολλανδία: Βίαια επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και νεοναζί στη Χάγη (Video)

19.09.2026 22:35
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Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα στη Χάγη μεταξύ των ολλανδικών αστυνομικών δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών και περίπου 500 νεοναζί, οι οποίοι φώναζαν αντισημιτικά συνθήματα και πέταξαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί, μαζί με ομάδα αστυνομικών σκύλων, κατέστειλε τους ακροδεξιούς με κλομπ για να τους διαλύσει, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο, αφού οι αρχές είχαν απαγορεύσει μια προγραμματισμένη πορεία στην πόλη.

Έφιπποι αστυνομικοί προέβησαν σε συλλήψεις και η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού για να διαλύσει τους διαδηλωτές.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντάβιντ βαν Βέελ έγραψε στο X: «Ναζιστικοί χαιρετισμοί, αντισημιτικά συνθήματα, βία κατά της αστυνομίας και εμπρηστικοί μηχανισμοί που πετάχτηκαν κατά αστυνομικών». «Είναι σημαντικό να δοθεί μια στιβαρή απάντηση σε αυτό», τόνισε.

Η συγκέντρωση, που έφερε όνομα “Είμαστε ο Λαός” διοργανώθηκε για να καταγγείλει τις πολιτικές της κυβέρνησης, ιδίως όσον αφορά τη μετανάστευση.

Οι διαδηλωτές σχεδίαζαν να κάνουν πορεία στην πόλη, αλλά οι δημοτικές αρχές απαγόρευσαν την πορεία μετά το ξέσπασμα βίας στο πάρκο όπου είχαν συγκεντρωθεί και διέταξαν τη διάλυση της διαδήλωσης.

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