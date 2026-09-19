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19.09.2026 23:02

Φιντάν: «Ασυμβίβαστες οι Ρωσία και Ουκρανία για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα»

19.09.2026 23:02
fidan
(Andrew Caballero-Reynolds/Pool Photo via AP)

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Ουκρανία και Ρωσία έχουν θέσεις που «δύσκολα συμβιβάζονται» σχετικά με τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

«Έχουμε στείλει μια πρόταση και στις δύο πλευρές για το ζήτημα αυτό. (…) Έχουμε ήδη λάβει απαντήσεις και από τις δύο πλευρές (…) Βλέπουμε ότι και οι δύο πλευρές έχουν απαιτήσεις και θέσεις που είναι δύσκολο να συμβιβαστούν», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

«Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η μεταφορά σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα. Χώρες σε όλο τον κόσμο τα χρειάζονται. Τα σιτηρά είναι ένα προϊόν που εμπορεύονται και οι δύο χώρες, αλλά υπάρχουν δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν», πρόσθεσε.

Η Τουρκία, εξοργισμένη από τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα, υπέβαλε ένα πρωτόκολλο συμφωνίας στο Κίεβο και τη Μόσχα προκειμένου να μπει τέλος στις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ανέφερε μια τουρκική διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο την Πέμπτη.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, το 2022, η Τουρκία έχει πληρώσει βαρύ τίμημα: σύμφωνα με το τουρκικό Ναυτικό Εμπορικό Επιμελητήριο Imeak, μόνο φέτος τον Αύγουστο τουλάχιστον 90 πλοία δέχτηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και τα 25-30 από αυτά ανήκαν σε τουρκικές εταιρείες.

Στις αρχές Αυγούστου η Άγκυρα ζήτησε από τις δύο εμπόλεμες χώρες να εφαρμόσουν ένα «μορατόριουμ» σε αυτά τα πλήγματα εναντίον εμπορικών πλοίων, σε μια θαλάσσια περιοχή κορεσμένη από πολεμικά πλοία, δρόνους, νάρκες και μαχητικά αεροσκάφη. Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ εκτίμησε τότε ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου «θα ήταν αδύνατον να επιτηρηθεί».

Πολλά πλοία έγιναν στόχος επιθέσεων από δρόνους που αποδίδονται στην Ουκρανία, η οποία σκοπεύει με αυτόν τον τρόπο να παρεμποδίσει τη μεταφορά δημητριακών και υδρογονανθράκων προς όφελος της Ρωσίας.

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