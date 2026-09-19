Ο Τραμπ προανήγγειλε… «AI Force»: «Δεν θα επιτρέψω την καταστροφή του κλάδου»

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Επίθεση κατά των επικριτών της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων, εξαπέλυσε το Σάββατο (19/09) ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει την «καταστροφή» του κλάδου και ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας κυβερνητικής «Δύναμης Τεχνητής Νοημοσύνης» (AI Force).

Ο Τραμπ -ο οποίος διαφοροποιείται από τον αυξανόμενο δημόσιο σκεπτικισμό σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τις σοβαρές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια που διατυπώνουν ηγετικά στελέχη του κλάδου- υποστήριξε ότι οι φιλελεύθεροι επιδιώκουν τον «αφανισμό ή την καταστροφή της τεχνητής νοημοσύνης».

«Εγώ, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα μείνω με σταυρωμένα τα χέρια να το επιτρέψω αυτό», έγραψε στην πλατφόρμα του, Truth Social. «Δεν θα εμποδίσουμε ούτε θα ανακόψουμε με κανέναν τρόπο την ανάπτυξη αυτού του εκπληκτικού κλάδου. Αντιθέτως, θα τον στηρίξουμε, θα τον βοηθήσουμε και θα τον προστατεύσουμε καθώς αναπτύσσεται!».

Ο Τραμπ πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις, ότι δημιουργεί μια «Δύναμη Τεχνητής Νοημοσύνης» η οποία θα εντοπίζει «τα κακώς κείμενα» και ότι σύντομα θα ανακοινώσει τον διορισμό ενός συντονιστή ή «Τσάρου» για την τεχνητή νοημοσύνη.

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